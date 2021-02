Lidl Starligue (J18) : Longtemps poussif, le PSG a fini par dominer Istres

Pour son troisième match de la semaine, le PSG Handball a été en mode diesel à Istres. Après sa victoire face à Kielce puis sa défaite rocambolesque à Flensbourg-Handewitt en Ligue des Champions, le sextuple champion du monde a eu du mal à entrer dans son match. Si les coéquipiers de Luka Karabatic (4 buts sur 5 tirs) ont compté trois buts d’avance peu après le quart d’heure de jeu, les coéquipiers de Rasmus Nielsen (7 buts sur 9 tirs) ont profité de la permissivité de la défense parisienne pour signer un 4-0 en un peu moins de quatre minutes pour passer devant au tableau d’affichage. Les deux formations sont restées au coude-à-coude jusqu’à la pause, avec Kamil Syprzak (5 buts sur 8 tirs) qui a permis au PSG de mener d’un but. Après ces 30 premières minutes poussives, Raul Gonzalez Gutierrez a remobilisé ses troupes et l’implication n’a plus été la même. Yann Genty (8 arrêts à 47% d’efficacité) a multiplié les parades pour empêcher Istres de marquer pendant un peu plus de sept minutes. Dans l’intervalle, Dylan Nahi (3 buts sur 4 tirs), Dainis Kristopans (5 buts sur 8 tirs) et Mikkel Hansen (7 buts sur 12 tirs) ont permis au PSG de prendre six buts d’avance. Le rouleau compresseur parisien était alors lancé et l’écart n’a cessé d’enfler pour atteindre les dix buts à six minutes de la fin de la rencontre. Une dernière réalisation de Juan José Fernandez (1 but sur 1 tir) permet aux Provençaux de s’incliner par ce même écart (22-32). Le PSG signe ainsi 16eme victoire en autant de rencontres cette saison quand Istres voit sa série de deux victoires de suite prendre fin.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 18EME JOURNEE

Jeudi 25 février 2021

Aix - Chartres : 23-24



Vendredi 26 février 2021

Tremblay - Limoges : 30-29

Saint-Raphaël - Cesson-Rennes : 27-25



Dimanche 28 février 2021

Istres - PSG Handball : 22-32

17h00 : Ivry - Nantes

17h00 : Toulouse - Chambéry



Jeudi 4 mars 2021

20h30 : Montpellier - Créteil



Reporté à une date ultérieure

Nîmes - Dunkerque