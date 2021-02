Lidl Starligue (J18) : Deuxième succès de suite pour Tremblay

Après Aix ce jeudi, c’est Limoges qui a subi un coup d’arrêt dans le cadre de la 18eme journée de Lidl Starligue. A l’occasion d’un déplacement sur le parquet de la lanterne rouge Tremblay, les Limougeauds ont vu leur série de cinq matchs sans défaite prendre fin. Emmené par Marouane Chouiref (4 buts sur 4 tirs), le club francilien a bien démarré le match mais, par Limoges a su inverser la tendance pour recoller au bout de sept minutes. Les deux équipes ne se sont pas quittées pendant une dizaine de minutes, Tremblay parvenant à reprendre le large, avec trois buts d’avance, par Pedro Portela (5 buts sur 6 tirs). Un écart qui s’est avéré être le même à la mi-temps. Au retour sur leur parquet, les Tremblaysiens ont entamé le deuxième acte par un 3-0, dû en grande partie à Erwan Siakam (3 buts sur 5 tirs), pour prendre six longueurs d’avance. Sans s’affoler, les joueurs de Limoges ont fait progressivement leur retard et égalisant à un quart d’heure du terme de la rencontre par Maximilien Tike (4 buts sur 4 tirs). Aucune des deux équipes n’est parvenue à faire la différence en fin de match mais, grâce à Yosdany Rios (1 but sur 3 tirs) à un peu moins de deux minutes de la fin de la rencontre et à des arrêts décisifs de Rubens Pierre (9 arrêts à 47% d’efficacité), Tremblay a validé sa victoire (30-29), la deuxième de suite et la deuxième cette saison pour laisser la dernière place à Créteil. Limoges, pour sa part, perd du terrain dans la lutte pour le podium.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 18EME JOURNEE

Jeudi 25 février 2021

Aix - Chartres : 23-24



Vendredi 26 février 2021

Tremblay - Limoges : 30-29

20h00 : Saint-Raphaël - Cesson-Rennes



Samedi 27 février 2021

19h00 : Nîmes - Dunkerque



Dimanche 28 février 2021

15h00 : Istres - PSG Handball

17h00 : Ivry - Nantes

17h00 : Toulouse - Chambéry



Jeudi 4 mars 2021

20h30 : Montpellier - Créteil