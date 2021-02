Lidl Starligue (J18) : Battu par Chartres, Aix voit sa série prendre fin

Toutes les séries ont une fin. C’est ce que Thierry Anti a dû se dire quand Nikola Jukic a crucifié son équipe d’Aix à la dernière seconde. En effet, à l’occasion du match d’ouverture de la 18eme journée de Lidl Starligue, le PAUC a vu sa série de douze matchs sans la moindre défaite, débutée en octobre dernier à la suite d’un court revers face au PSG, se termine à l’occasion de la réception de Chartres. Pourtant quand, au bout de sept minutes, Nicolas Claire (3 buts sur 6 tirs) a conclu un 5-0 pour le club aixois, les Chartrains devaient penser que la soirée allait être longue pour eux. Mais, dans une première mi-temps durant laquelle les défenses ont pris le pas sur les attaques, les parades de Nebojsa Grahovac (15 arrêts à 39% d’efficacité) ont permis à Chartres de rester dans le match pour égaliser à cinq minutes de la mi-temps par l’intermédiaire de Sergey Kudinov (5 buts sur 6 tirs) au coeur d’un 4-0 qui a offert aux joueurs du club d’Eure-et-Loir deux buts d’avance pour la première fois du match. Matthieu Ong (5 buts sur 7 tirs) et Samuel Honrubia (1 but sur 2 tirs) ont toutefois su égaliser avant la pause pour le PAUC.

Jukic électrise Chartres

Le bras de fer entre les deux formations a repris de plus belle dès l’entame de la deuxième période et ce n’est qu’après dix minutes que Chartres a repris deux longueurs d’avance par l’intermédiaire de Svetlin Dimitrov (4 buts sur 6 tirs). Une marge, fluctuant entre un et trois buts, que les Chartrains ont su conserver jusqu’aux six dernières minutes avec Kristjan Kristjansson (3 buts sur 6 tirs) qui a égalisé pour Aix. Pas intimidés, les joueurs de Toni Gerona sont repartis à l’attaque, signant un 3-0 en moins de trois minutes pour reprendre le large. Mais, trop fragiles en défense, le Chartrains ont permis à Nicolas Claire de réduire l’écart avant de concéder deux jets de sept mètres convertis par Matthieu Ong, qui a égalisé à quinze secondes de la fin. Un temps suffisant pour offrir à Chartres une balle de match et, sur un tir à la hanche longue distance, Nikola Jukic (6 buts sur 8 tirs) a trompé Sandro Mestric (2 arrêts à 18% d’efficacité) pour offrir un court succès à son équipe (23-24). Un résultat qui met la place d’Aix sur le podium en danger quand Chartres voit sa série de quatre défaites de rang prendre fin.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 18EME JOURNEE

Jeudi 25 février 2021

Aix - Chartres : 23-24



Vendredi 26 février 2021

18h00 : Tremblay - Limoges

20h00 : Saint-Raphaël - Cesson-Rennes



Samedi 27 février 2021

19h00 : Nîmes - Dunkerque



Dimanche 28 février 2021

15h00 : Istres - PSG Handball

17h00 : Ivry - Nantes

17h00 : Toulouse - Chambéry



Jeudi 4 mars 2021

20h30 : Montpellier - Créteil