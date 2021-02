Lidl Starligue (J17) : Pas de vainqueur entre Nantes et Aix

Alors que Montpellier et Limoges se sont imposés ce vendredi, Nantes et Aix avaient tout intérêt à s’imposer ce dimanche. Mais, dans l’affiche de la 17eme journée de Lidl Starligue qui les a opposés sur le parquet de la H Arena, il n’y a pas eu de vainqueur dans un match dont le résultat ne fait les affaires de personnes... mis à part les Héraultais et les Limougeauds qui ont observé ça de près. Grâce à Eduardo Gurbindo (2 buts sur 3 tirs) et Dragan Pechmalbec (3 buts sur 4 tirs), les Nantais ont très bien démarré le match pour prendre quatre buts d’avance au bout de onze minutes de jeu. Un écart que les joueurs de Thierry Anti n’ont pas été en mesure de réduire dans un premier temps, accusant cinq buts de retard à neuf minutes de la mi-temps. Mais Nicolas Claire (3 buts sur 6 tirs) est sorti de sa boîte pour ramener le PAUC à trois longueurs, l’écart à la mi-temps mais tout indiquait qu’Aix avait encore une carte à jouer dans cette rencontre.

Nantes a frisé la correctionnelle

Si Alexandre Cavalcanti (2 buts sur 3 tirs) et Rok Ovnicek (3 buts sur 7 tirs) ont redonné cinq buts d’avance à Nantes d’entrée de deuxième période, Aix a profité d’un trou d’air nantais, avec les joueurs d’Alberto Entrerrios sevrés de but pendant près de huit minutes, pour marquer cinq buts consécutifs et égaliser à 20 minutes de la fin de la rencontre. Une série marquée par un duel de gardiens entre Anders Lynge Hansen (10 arrêts à 30% d’efficacité) côté aixois et Emil Nielsen (9 arrêts à 29% d’efficacité) côté nantais. Les 20 dernières minutes de la rencontre ont vu les deux équipes se rendre coup pour coup avec le PAUC qui a su prendre deux buts d’avance mais Kiril Lazarov (6 buts sur 10 tirs) n’a pas tremblé contrairement à certains de ses coéquipiers. Sur la dernière action, Aix a eu la balle d match mais Ian Tarrafeta (2 buts sur 6 tirs) a manqué le dernier jet franc. Le « H » et le PAUC se quittent sur un match nul (23-23). Si les Aixois reprennent la troisième place à Limoges, Nantes ne fait pas un rapproché en direction du podium.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 17EME JOURNEE

Jeudi 18 février 2021

Cesson-Rennes - Istres : 26-27



Vendredi 19 février 2021

Créteil - Nîmes : 26-29

Limoges - Saint-Raphaël : 31-29

Montpellier - Ivry : 34-26



Samedi 20 février 2021

Chambéry - Tremblay : 25-27

Chartres - PSG : 29-39.



Dimanche 21 février 2021

Nantes - Aix : 23-23



Reporté à une date ultérieure

Dunkerque - Toulouse