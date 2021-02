Lidl Starligue (J16) : Première réussie pour Chambéry, Ivry et Istres se donnent de l'air

Chambéry n’a pas perdu son élan. Restant sur deux victoires de suite avant la trêve internationale, les Savoyards ont relancé la machine avec un succès important sur le parquet de Nîmes. Une rencontre que les coéquipiers d’Alexandre Tritta (7 buts sur 7 tirs) ont démarré fort avec quatre buts d’avance au quart d’heure de jeu. Dos au mur, les Nîmois de Mohamed Sanad (7 buts sur 11 tirs) ont haussé le ton pour réduire l’écart et ne plus compter qu’un but de retard à la pause puis passer devant au retour des vestiaires. Mais, grâce notamment aux arrêts précieux de Nikola Portner (16 arrêts à 37% d’efficacité), Chambéry a su inverser de nouveau la tendance pour creuser l’écart à l’entame des dix dernières minutes et s’imposer de quatre buts (28-32). Avec cette victoire, Chambéry revient à trois points des Nîmois avec deux matchs en moins au classement de la Lidl Starligue

Ivry et Istres se rassurent

En bas de tableau, Ivry a confirmé sa relance réussie avec un deuxième succès consécutif, cette fois à domicile face à Chartres. Jamais inquiétés par une équipe de Chartres trop peu offensive malgré les réalisations de Yannick Cham (5 buts sur 6 tirs), les Franciliens ont profité de la force de frappe de Linus Persson (7 buts sur 8 tirs) et de Wilson Davyes (6 buts sur 8 tirs) mais également des arrêts de Mate Sunjic (17 arrêts à 44% d’efficacité) pour s’imposer de huit buts (31-23) et revenir à un point de Chartrains qui ont signé un troisième revers de suite. Istres, pour sa part, a remporté un bras de fer face à Dunkerque. Longtemps indécise, cette rencontre a vu les Provençaux creuser l’écart à un quart d’heure du terme. Les coéquipiers de Rasmus Nielsen (6 buts sur 6 tirs) ont résisté en fin de match face à l’USDK et Florian Billant (7 buts sur 10 tirs). Istres s’impose d’un but (29-28) pour revenir à deux points de leur victime du soir.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 16EME JOURNEE

Jeudi 11 février 2021

Aix - Cesson-Rennes : 33-28



Vendredi 12 février 2021

Istres - Dunkerque : 29-28

Ivry - Chartres : 31-23

Nîmes - Chambéry : 28-32



Samedi 13 février 2021

17h00 : PSG - Créteil

19h00 : Saint-Raphaël - Montpellier



Mardi 16 février 2021

20h30 : Toulouse - Limoges