Lidl Starligue (J16) : Paris s'impose sans forcer face à Créteil

HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 16EME JOURNEE

Jeudi 11 février 2021

Vendredi 12 février 2021

Samedi 13 février 2021

Mardi 16 février 2021

Cela faisait deux mois que le Paris Saint-Germain n’avait plus joué à Coubertin. Après le Final 4 de la Ligue des Champions disputé à Cologne et le Mondial égyptien en janvier, les Parisiens ont fait leur retour dans leur salle pour le compte de la 16eme journée de Lidl Starligue. Un choc des extrêmes face à Créteil qui restait sur une terrible série de huit défaites avant ce match. Les joueurs du PSG ont fait la différence en fin de première période. Ils sont rentrés aux vestiaires avec quatre buts d’avance et ont démarré le second acte de plus belle, en montant à +6 à plusieurs reprises.Kamil Siprzak et Adama Keita se sont distingués pour avoir trouvé le chemin des filets à cinq et quatre reprises. Ce succès est le 14eme en autant de matchs disputés pour le PSG, leader avec sept points d’avance sur son poursuivant, Pays d’Aix.- Cesson-Rennes : 33-28- Dunkerque : 29-28- Chartres : 31-23Nîmes -: 28-32- Créteil : 28-24Saint-Raphaël - MontpellierToulouse - Limoges