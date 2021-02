Lidl Starligue (J15) : Pour sa reprise, Nantes s'impose nettement face à Istres

Nantes démarre 2021 comme le « H » a terminé 2020, par une victoire. Pour leur retour aux affaires de la Lidl Starligue après la pause internationale, les joueurs d’Alberto Entrerrios n’ont quasiment jamais été mis en difficulté par Istres. Si les Provençaux ont démarré fort avec trois buts dans les deux premières minutes signés Torben Petersen (3 buts sur 9 tirs), Rasmus Nielsen (7 buts sur 8 tirs) et Risto Vujacic (4 buts sur 6 tirs), les joueurs de Loire-Atlantique n’ont jamais perdu leur sang-froid et, grâce à trois buts consécutifs par l’intermédiaire d’Olivier Nyokas (3 buts sur 4 tirs), Valero Rivera (9 buts sur 9 tirs) et David Balaguer (5 buts sur 7 tirs), sont revenus à hauteur après huit minutes de jeu. Dès lors, les Nantais ont pris l’avantage au tableau d’affichage pour, patiemment, creuser l’écart en profitant des arrêts d’Emil Nielsen (12 arrêts à 36% d’efficacité) pour prendre six longueurs d’avance à la mi-temps.

Nantes a le podium en ligne de mire

Au retour sur leur parquet de la H Arena, les Nantais n’ont pas baissé de pied mais ont tout de même géré le match face aux coéquipiers d’Hichem Daoud (4 buts sur 6 tirs) . Ce n’est qu’à l’entame des 20 dernières minutes que les joueurs d’Alberto Entrerrios ont placé une nouvelle accélération. En l’espace de trois minutes, les coéquipiers d’un Kiril Lazarov très discret (2 buts sur 4 tirs) ont enchaîné quatre buts pour prendre neuf longueurs d’avance. C’est à dix minutes du terme de la rencontre, sur une réalisation de Milan Milic (2 buts sur 2 tirs) que l’écart atteint pour la première fois la barre des dix buts. Une dernière série de trois réalisations consécutive signée Adrian Figueras (6 buts sur 6 tirs) a permis au « H » de corser un peu plus l’addition avec une victoire de onze longueurs (38-27) qui permet aux Nantais de revenir à un point de Limoges, quatrième, et deux d’Aix, actuel troisième du classement. Pour Istres, ce cinquième match sans victoire installe un peu plus le club aux portes de la zone rouge, avec trois points d’avance sur Créteil, premier relégable.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 15EME JOURNEE

Jeudi 4 février 2021

Dunkerque - Tremblay : 25-24

Cesson-Rennes - Ivry : 28-32



Vendredi 5 février 2021

Saint-Raphaël - Créteil : 29-25

Chartres - Nîmes : 27-35

Montpellier - Toulouse : 34-31



Samedi 6 février 2021

Limoges - Aix-en-Provence : 31-31



Dimanche 7 février 2021

Nantes - Istres : 38-27



Mardi 23 mars 2021

20h30 : Chambéry - PSG