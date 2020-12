Lidl Starligue (J14) : Victoire sérieuse du PSG

Le PSG va aborder le Final Four de la Ligue des Champions avec confiance. Avant le déplacement à Cologne pour solder la saison 2019-2020, le club de la Capitale s’est offert un dernier galop d’essai face à une équipe de Dunkerque qui a beaucoup résisté mais n’a finalement rien pu faire face au rouleau-compresseur parisien. Oleg Grams a tout fait pour retarder l’échéance, avec notamment un tir dévié du visage mais, petit-à-petit, le PSG a mis la main sur le match pour atteindre la mi-temps avec une avance de six longueurs. Au retour sur le parquet du Stade Pierre-de-Coubertin, les coéquipiers de Mikkel Hansen n’ont pas réduit la voilure et, face à une équipe de l’USDK maladroite et en manque cruel d’inspiration, l’écart n’a cessé de gonfler. Au final, le PSG signe sa treizième victoire en autant de rencontres avec dix buts d'avance (30-20) et termine l’année 2020 avec neuf points d’avance sur Limoges et va maintenant pouvoir se concentrer sur la demi-finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 14EME JOURNEE

Samedi 19 décembre 2020

PSG - Dunkerque : 30-20

18h00 : Istres - Saint-Raphaël

20h00 : Aix - Tremblay



Reportés à une date ultérieure

Limoges - Montpellier

Créteil - Ivry

Chambéry - Chartres

Toulouse - Cesson-Rennes

Nîmes - Nantes