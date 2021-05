Lidl Starligue (J14 et J20) : Istres peut souffler, Montpellier conforte sa deuxième place

Alors que le PSG s’est qualifié pour le Final Four de la Ligue de Champions, Montpellier est revenu à un point en Lidl Starligue avec deux matchs en plus. En effet, à l’occasion de leur déplacement sur le parquet de Limoges, les joueurs de Patrice Canayer sont allés chercher un cinquième match sans défaite pour oublier leur revers en finale de la Coupe de France face aux Parisiens. Si les coéquipiers d’Hugo Descat (6 buts sur 7 tirs) ont pris trois longueurs d’avance après huit minutes, les Limougeauds ont pu recoller à sept minutes de la mi-temps. Mais Montpellier, plus appliqué, a su reprendre la main. Grâce à un début de deuxième mi-temps solide et aux interventions de Marin Sego (14 arrêts à 41% d’efficacité), les Héraultais ont abordé le dernier quart d’heure de la rencontre avec une marge de cinq buts. Malgré Dragan Gajic (4 buts sur 8 tirs), Limoges n’a pas su recoller et s’incline de sept longueurs (20-27), replongeant dans ses travers après avoir renoué avec la victoire face à Chartres le week-end dernier.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 14EME JOURNEE

Samedi 19 décembre 2021

PSG Handball - Dunkerque : 30-20

Istres - Saint-Raphaël : 30-32

Aix - Tremblay : 32-27



Mercredi 7 avril 2021

Chambéry - Chartres : 27-31



Mardi 13 avril 2021

Toulouse - Cesson-Rennes : 30-30

Nantes - Nîmes : 33-32



Mercredi 19 mai 2021

Limoges - Montpellier : 20-27



Reporté à une date ultérieure

Créteil - Ivry

Istres se donne de l’air

En bas de tableau, la confrontation entre Istres et Créteil dans un match en retard de la 20eme journée était crucial. Bousculés d’entrée par les Cristoliens, les Istréens ont su répondre pour creuser patiemment l’écart et compter cinq longueurs d’avance à un peu plus de dix minutes de la mi-temps. Les coéquipiers de Torben Petersen (6 buts sur 10 tirs) et Hichem Daoud (6 buts sur 12 tirs) ont déroulé pour mener de six buts à la mi-temps. Créteil, poussé par Aymeric Anzuini (4 buts sur 4 tirs) et Yoann Gibelin (4 buts sur 7 tirs), ont tout tenté pour revenir à hauteur une fois de retour sur le parquet. Mais Arnaud Tabarand (14 arrêts à 42% d’efficacité) a réalisé un match de très haut niveau pour écœurer les attaquants franciliens. Revenus à deux buts avec un peu moins de huit minutes à jouer, les Cristoliens ont alors pris un nouvel éclat avec un 3-0 qui les a définitivement éloignés de la victoire. Istres s’impose de quatre longueurs (25-21) et profite de l’occasion pour sortir de la zone de relégation et déloger Créteil de la 13eme place du classement. Mais Ivry, premier relégable, reste menaçant.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 20EME JOURNEE

Samedi 27 mars 2021

Cesson-Rennes - Nantes : 21-25

Montpellier - Limoges : 37-29



Mercredi 14 avril 2021

Saint-Raphaël - Dunkerque : 23-27



Mardi 20 avril 2021

Toulouse - PSG Handball : 28-40



Mercredi 5 mai 2021

Chambéry - Aix : 27-23



Mardi 11 mai 2021

Nîmes - Chartres : 34-20



Lundi 17 mai 2021

Ivry - Tremblay : 32-29



Mardi 19 mai 2021

Istres - Créteil : 25-21