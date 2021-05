Lidl Starligue (J13) : Victorieux à Cesson-Rennes, Nîmes reprend la quatrième place

Nîmes n’a pas dit son dernier mot. Restant sur une défaite face à Toulouse et un nul concédé à la dernière seconde sur le parquet de Montpellier, la « Green Team » a retrouvé les joies de la victoire à l’occasion de son déplacement à Cesson-Rennes dans le cadre du dernier match de la 13eme journée de Lidl Starligue. Les Nîmois, sous l’impulsion de Luc Tobie (4 buts sur 6 tirs) ont fait la course en tête durant les dix premières minutes mais les Bretons, grâce à trois buts consécutifs, ont repris la main quelques instants. Le chassé-croisé entre les deux formations a toutefois pris fin quand, à quatre minutes du terme de la première mi-temps, Nîmes a pris quatre longueurs d’avance. Romaric Guillo (3 buts sur 3 tirs) a toutefois pu ramener Cesson-Rennes à trois longueurs au moment de retrouver les vestiaires.

Nîmes fait une bonne affaire

Toutefois, le quart d’heure de pause n’a pas stoppé l’élan pris par l’USAM en fin de premier acte. Benjamin Gallego (4 buts sur 4 tirs) et ses coéquipiers ont continué de pousser au retour sur le parquet du Palais des Sports de La Valette. Vid Kavticnik (3 buts sur 4 tirs) a permis aux Nîmois de compter six buts d’avance cinq minutes après la reprise. L’écart entre les deux formations a alors oscillé entre deux et quatre longueurs mais les Bretons, échouant sur Rémi Desbonnet (17 arrêts à 40% d’efficacité) n’ont jamais été en mesure de revenir à hauteur des Gardois qui s’imposent au final de deux longueurs (28-30). Avec cette victoire, Nîmes remonte à la quatrième place du classement, avec un point d’avance sur Aix. Pour Cesson-Rennes, cette deuxième défaite consécutive et la cinquième en six matchs n’arrange pas la situation du club, qui reste à seulement trois points d’Ivry, premier relégable.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 13EME JOURNEE

Mardi 15 décembre 2020

Chartres - Limoges : 32-35



Mercredi 16 décembre 2020

Saint-Raphaël - Toulouse : 30-29

Aix - Nantes : 31-29

Montpellier - PSG Handball : 32-36



Mercredi 17 mars 2021

Dunkerque - Chambéry : 21-21



Mercredi 14 avril 2021

Tremblay - Créteil : 26-21



Mardi 11 mai 2021

Ivry - Istres : 25-24



Mardi 25 mai 2021

Cesson-Rennes - Nîmes : 28-30