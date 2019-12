Lidl Starligue (J13) : Le PSG va passer l'hiver au chaud, Créteil retrouve le chemin de la victoire

Fin de série pour Nîmes

Toulouse monte sur le podium

HANDBALL – LIDL STARLIGUE / 13EME JOURNEE

Mercredi 18 décembre 2019

Jeudi 19 décembre 2019

Le PSG se dirige sereinement vers un nouveau titre de champion de France. Le club de la capitale a remporté son dernier match de l'année en disposant de Dunkerque (36-25). D'abord accrochés, les champions de France ont fait la différence en réalisant un 8-0 juste avant la pause.Adama Keita et Sander Sagossen se sont aussi montrés alors que Rodrigo Corrales a été impérial dans les buts avec 12 arrêts. Les partenaires de Tom Pelayo ont tout tenté mais ils sont tombés sur plus fort qu'eux au Stade Pierre de Coubertin. Avec 13 victoires après 13 journées, les Parisiens dominent largement le championnat de France. Ce mercredi soir, ils ont huit points d'avance sur le deuxième, Nîmes.Avant le choc entre Nantes et Montpellier, les Gardois n'ont pas réussi à gagner à Saint-Raphaël (30-27). Dans une fin de match houleuse, le dauphin du PSG a n'a pas réussi à revenir au score dans un match où il n'a jamais eu l'avantage au score.Mais cette fois, le néo-international français n'a pas été suffisant. Avec neuf buts, Vadim Gayduchenko est le meilleur buteur de cette rencontre qui permet à Saint-Raphaël de revenir dans la première moitié du classement.Le Fénix renait de ses cendres. Après une défaite à Montpellier la semaine dernière, Toulouse s'est relancé en triomphant de Chartres (24-30). Ce succès à l'extérieur permet aux hommes de Philippe Gardent de monter provisoirement sur le podium de la Lidl Starligue. Markus Olsson a marqué sept buts mais aurait pu faire encore mieux sans un grand match de Nebojsa Grahovac dans le but de Chartres (13 arrêts). Dans le bas du classement, Créteil a gagné le match de la peur contre Ivry (27-24).C'est le premier succès de la lanterne rouge depuis le 18 septembre. Avec cette mauvaise série qui prend fin, c'est l'espoir qui renait à Créteil. La 12eme place d'Ivry n'est plus qu'à deux points.Chartres –: 24-30– Ivry : 27-24– Nîmes : 30-27– Dunkerque : 36-2518h45 : Chambéry – Istres20h30 : Aix – Tremblay20h45 : Montpellier - Nantes