Lidl Starligue (J13) : Grâce à sa victoire à Chartres, Limoges reprend la deuxième place

Le promu ne s’arrête plus ! En déplacement sur le parquet de Chartres en ouverture d’une 13eme journée de Lidl Starligue encore bouleversée par les reports de matchs, Limoges est allé chercher son huitième succès en treize rencontres disputées. Les Limougeauds n’ont pas perdu de temps dans cette rencontre avec un 4-0 dans les huit premières minutes pour creuser le premier écart significatif au score. Un avantage que les coéquipiers de Dragan Gajic (13 buts sur 14 tirs) ont jalousement conservé durant le premier acte, conclu avec une marge de trois longueurs. Avec notamment Marc Canellas (9 buts) à la manœuvre, Chartres ne s’est jamais laissé abattre et a progressivement réduit l’écart avant d’égaliser à 18 minutes de la fin du match par Vanja Ilic (6 buts sur 11 tirs).

Limoges a eu le dernier mot

Dans son but, Yassine Idrissi (16 arrêts à 36% d’efficacité) a fait le nécessaire pour permettre à Limoges de tenir. Grâce à Micke Brasseleur (8 buts sur 12 tirs), les Limougeauds ont pu faire la différence dans les six dernières minutes de la rencontre pour s’imposer de trois longueurs (32-35). Une victoire qui, à la veille du choc entre Montpellier et le PSG, permet au promu de reprendre la deuxième place entre les deux cadors de la Lidl Starligue avec un point d’avance sur les Héraultais, qui ont toutefois quatre matchs en mois, Limoges étant la seule équipe à avoir disputé l’intégralité des rencontres à son calendrier depuis le début de la saison. Chartres, pour sa part, n’enchaîne pas après sa victoire face à Dunkerque et pointe au douzième rang du championnat.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 13EME JOURNEE

Mardi 15 décembre 2020

Chartres - Limoges : 32-35



Mercredi 16 décembre 2020

18h30 : Saint-Raphaël - Toulouse

18h45 : Aix - Nantes

20h45 : Montpellier - PSG



Reportés à une date ultérieure

Dunkerque - Chambéry

Ivry - Istres

Cesson-Rennes - Nîmes

Tremblay - Créteil