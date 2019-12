Lidl Starligue (J12) : Victoire à l'arrachée pour Nantes face à Aix

Nantes aime le suspense ! Après le hold-up de Chambéry lors de la 11eme journée de Lidl Starligue, c’est à domicile que les Nantais se sont offert un succès difficile face à Aix en clôture du 12eme épisode de la saison, l’avant-dernier de la phase aller. Le début de match a été à l’avantage du « H », qui a eu jusqu’à trois buts d’avance après onze minutes de jeu grâce notamment à Valero Rivera (6 buts sur 6 tirs). C’est alors que l’ancien Nantais Nicolas Claire (2 buts sur 5 tirs) a relancé le PAUC qui a effacé son retard en six petites minutes. Les dix dernières minutes avant le retour aux vestiaires ont été un trou noir pour les joueurs nantais qui ont encaissé un 5-2 pour retrouver leur vestiaire avec un retard de trois longueurs. Dès le début de la deuxième période, Alberto Entrerrios a fait un choix qui s’est avéré crucial. Pas en verve dans le but, Emil Nielsen (4 arrêts sur 16 tirs) a cédé sa place à Cyril Dumoulin, qui n’est pas entré dans les plans de Didier Dinart pour l’Euro 2020. Dumoulin a changé la donne pour Nantes

Le gardien international a alors enchaîné les arrêts, 7 sur 19 tirs dont 2 sur jets de sept mètres, et a été un élément crucial du retour de Nantes. Il n’a fallu que sept minutes au « H » pour revenir à hauteur d’Aixois qui ont petit à petit perdu leurs nerfs et commis trop d’erreurs. Une défaillance dont les Nantais ont un temps profité en menant de quatre buts à treize minutes du terme de la rencontre. Mais il était dit que la tension allait être présente sur le parquet. Les Aixois ont trouvé les ressources pour revenir et ont eu l’opportunité de sceller le sort du match mais, à quinze secondes du buzzer, la défense nantaise a su provoquer un passage en force de Nicolas Claire, récupérant le ballon pour laisser tourner le chronomètre. Nantes s’impose d’un petit but (25-24) et rejoint Nîmes et Montpellier dans le groupe de chasse à six points du PSG, toujours invaincu au terme de cette 12eme journée. Aix, avec cette troisième défaite de suite, décroche de ce groupe, pointant à six points de son bourreau du soir.



HANDBALL – LIDL STARLIGUE / 12EME JOURNEE

Mercredi 11 décembre 2019

Dunkerque – Chambéry : 22-23

Ivry – Chartres : 26-28

Nîmes – Istres : 34-22

Saint-Raphaël – Créteil : 32-29

Tremblay – PSG Handball : 32-41

Toulouse – Montpellier : 25-33



Jeudi 12 décembre 2019

Nantes – Aix : 25-24