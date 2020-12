Lidl Starligue (J12) : Sous tension, Nîmes sort vainqueur de son duel face à Saint-Raphaël

Les Nîmois ont laissé derrière eux leur cuisante défaite sur le parquet d’Aix. A l’occasion de la réception de Saint-Raphaël dans l’avant-dernière affiche de la 12eme journée de Lidl Starligue, les hommes de Franck Maurice ont remis les pendules à l’heure et sont allés chercher leur sixième victoire en onze rencontres disputées. Grâce à Fahrudin Melic (5 buts sur 6 tirs), ce sont les Raphaëlois qui ont le mieux entamé le match. Cet avantage d’un ou deux buts a tenu jusqu’au quart d’heure de jeu. Le jeu s’est équilibré puis les coéquipiers de Michaël Guigou (8 buts sur 11 tirs) ont pu compter à leur tour deux buts d’avance. A la dernière seconde, Daniel Sarmiento (2 buts sur 5 tirs) a permis au SRVHB de reprendre une longueur d’avance à la mi-temps. Au retour sur le parquet, l’ambiance a changé avec un 4-0 qui a relancé l’USAM. Devant aux scores, les Nîmois ont tenu le match des deux mains avec une marge de quatre buts à dix minutes de la fin de la rencontre.

Nîmes victorieux dans une ambiance tendue

L’inévitable Raphaël Caucheteux (6 buts sur 7 tirs) est venu conclure un 5-2 pour ramener Saint-Raphaël à une seule longueur avec quatre minutes à jouer. Si Julien Rebichon (1 but sur 2 tirs) a pu redonner de l’air à l’USAM, Adrien Dipanda (3 buts sur 8 tirs) puis Daniel Sarmiento ont une nouvelle fois ramené les Varois à une longueur avec 25 secondes à jouer. Sur la dernière offensive nîmoise, Adrien Dipanda est venu au contact sur Benjamin Gallego qui a nettement amplifié le choc, dupant les arbitres et provoquant une sortie pour deux minutes de l’international français alors que le SRVHB semblait parti pour récupérer le ballon. Après un dernier tir signé Damien Gibernon sur le poteau, les Raphaëlois n’ont pas eu assez de temps pour remonter le ballon et égaliser. Nîmes s’impose d’une courte marge (30-29) et dans la polémique pour revenir à hauteur de Nantes quand Saint-Raphaël retombe dans ses travers.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 12EME JOURNEE

Jeudi 10 décembre 2020

Istres - Cesson-Rennes : 26-26



Vendredi 11 décembre 2020

Toulouse - Aix : 28-35

Chambéry - Ivry : 31-27

Chartres - Dunkerque : 27-23

Créteil - Montpellier : 25-32

Limoges - Tremblay : 33-26



Samedi 12 décembre 2020

Nîmes - St-Raphaël : 30-29



Dimanche 13 décembre 2020

18h00 : Nantes - PSG