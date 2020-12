Lidl Starligue (J12) : Match nul entre Istres et Cesson-Rennes

Dixième match nul de la saison en Lidl Starligue ! Istres et Cesson-Rennes n'ont pas pu se départager en ouverture de la 12eme journée, dans un match du ventre mou. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 26-26, mais les Istréens pourront avoir des regrets car ils ont mené une grande partie de la rencontre. Les Provençaux ont en effet été les premiers à compter deux buts d'avance dans cette partie, à la 17eme minute (8-6). Ils ont compté un maximum de quatre buts d'avance (13-9, 24eme) mais plus qu'un seul à la mi-temps (15-14). Istres a réussi à conserver entre un et trois buts d'avance jusqu'à la 53eme minute. C'est à ce moment-là que Cesson-Rennes a signé un 3-1 pour revenir à 25-25 à la 57eme minute. Andrea Guillaume pensait peut-être avoir donné la victoire à Istres à 1'25 de la fin (26-25) mais Hugo Kamtchop Baril lui a répondu à 43 secondes du buzzer final, permettant ainsi aux Bretons d'arracher le nul, aucune des deux équipes n'ayant tenté le moindre tir ensuite. Nielsen meilleur marqueur

Les deux équipes ont connu une réussite équivalente lors de ce match (63% pour Istres, 62% pour Cesson-Rennes), mais le meilleur buteur de la partie se nomme Rasmus Nielsen. L'Istréen a terminé avec 6 buts, alors que Florian Delecroix et Youenn Cardinal finissent avec 5 buts pour le club breton. A noter également les 15 arrêts d'Arnaud Tabarand pour Istres. Suite à ce résultat, les Provençaux occupent la douzième place, avec 7 points (mais quatre matchs en retard !) et Cesson-Rennes la dixième place, avec 8 points (et un match en retard).



STARLIGUE / 12EME JOURNEE

Jeudi 10 décembre 2020

Istres - Cesson-Rennes : 26-26



Vendredi 11 décembre 2020

18h00 : Toulouse - Aix

20h00 : Chambéry - Ivry

20h00 : Chartres - Dunkerque

20h00 : Créteil - Montpellier

20h00 : Limoges - Tremblay



Samedi 12 décembre 2020

17h30 : Nîmes - St-Raphaël



Dimanche 13 décembre 2020

18h00 : Nantes - PSG