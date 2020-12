Lidl Starligue (J12) : Grâce à un grand Vincent Gérard, le PSG a pris le meilleur sur Nantes

Contesté en Ligue des Champions, le PSG est intraitable en Lidl Starligue. Pour sa dixième sortie de la saison en championnat, le club de la Capitale a signé son dixième succès sur le parquet de son plus grand rival lors des dernières saisons, Nantes. Si les coéquipiers de Mikkel Hansen (7 buts sur 13 tirs) ont rapidement pris deux buts d’avance, résultat d’une entame de match appliquée de la part des joueurs de Raul Gonzalez Gutierrez, les Nantais ont su revenir pour compter deux buts d’avance à neuf minutes de la mi-temps. C’est alors qu’un des grands hommes de cette rencontre est sorti de sa boîte : Vincent Gérard (20 arrêts à 45% d’efficacité). Le gardien de l’équipe de France a arrêté quatre tirs consécutifs pour permettre à son équipe de revenir à hauteur pour atteindre la pause avec une longueur d’avance grâce à une dernière réalisation de Kamil Syprzak (1 but sur 1 tir).

Contrarié, le PSG reste sur sa lancée

Entre pertes de balle et arrêts du gardien parisiens, les Nantais ont attendu quatre minutes pour débloquer leur compteur en deuxième période par l’intermédiaire d’Olivier Nyokas (5 buts sur 8 tirs). Dès lors, les deux défenses ont imposé leur loi. Grâce à sa solidité derrière, Nantes n’a pas coulé dans cette rencontre face à un PSG qui n’était pas forcément à son meilleur niveau. L’écart a alors fluctué entre deux et trois buts jusque dans les derniers instants. Nantes a eu l’occasion de revenir totalement dans le match mais Vincent Gérard a su glacer ses adversaires pour permettre au PSG de s’imposer de deux longueurs (24-26). Cette dixième victoire permet au club de la Capitale de prendre six points d’avance sur Montpellier, qui compte toutefois deux matchs en moins, et qui recevra le leader du championnat ce mercredi dans le duel entre les deux seules équipes encore invaincues cette saison.



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 12EME JOURNEE

Jeudi 10 décembre 2020

Istres - Cesson-Rennes : 26-26



Vendredi 11 décembre 2020

Toulouse - Aix : 28-35

Chambéry - Ivry : 31-27

Chartres - Dunkerque : 27-23

Créteil - Montpellier : 25-32

Limoges - Tremblay : 33-26



Samedi 12 décembre 2020

Nîmes - St-Raphaël : 30-29



Dimanche 13 décembre 2020

Nantes - PSG : 24-26