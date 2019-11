Lidl Starligue (J11) : Lazarov offre une victoire inespérée à Nantes

Lazarov, héros de Nantes !



HANDBALL – LIDL STARLIGUE / 10EME JOURNEE

Mercredi 27 novembre 2019

Jeudi 28 novembre 2019

Après quatre minutes de jeu, jamais les joueurs de Nantes pouvaient espérer s’imposer au bout des 60 minutes. Mais, devant un public du Phare médusé, les coéquipiers de Kiril Lazarov ont arraché une victoire venue de nulle part ! Emmenés par Queido Traoré (5 buts), les Chambériens ont entamé la rencontre tambour battant pour mener 5-0 après seulement quatre minutes de jeu. Ce n’est qu’à partir de ce moment que les Nantais ont remis le bleu de chauffe avec Senjamin Buric (2 buts) et, déjà, Kiril Lazarov (6 buts) pour revenir à trois buts avant de prendre un nouvel éclat et permettre aux Savoyards de prendre six longueurs d’avance. La toute fin de première période a permis aux Nantais de se rapprocher à trois buts avant un ultime but signé Johannes Marescot (5 buts). Remobilisés par Alberto Entrerrios dans le vestiaire, les joueurs du « H » ont su réduire petit à petit l’écart pour revenir à un but à la 39eme minute par Rok Ovnicek (3 buts). Echaudés par cette avance réduite à sa plus simple expression, les Chambériens ont repris de l’air grâce à Fahrudin Melic (7 buts) et Jean-Loup Faustin (4 buts).Mais, accrocheurs comme rarement, les Nantais sont toujours revenus à un but, notamment grâce à Nicolas Tournat (4 buts) et Cyril Dumoulin qui a atteint la barre des 3000 arrêts en Lidl Starligue, quand les Savoyards ont eu trois longueurs d’avance. La tension n’a cessé de monter sur le parquet du Phare et, après avoir été menés pendant 59 minutes et 12 secondes, les joueurs de Loire-Atlantique sont enfin parvenus à égaliser grâce à deux buts coup sur coup d’Aymeric Minne (3 buts). Sur l’aile gauche à quatorze secondes du terme, Queido Traoré a manqué la balle de match, trouvant la barre de la cage de Cyril Dumoulin. Sur la contre-attaque, la défense chambérienne se met à la faute, offrant un dernier coup franc plein axe à Kiril Lazarov. L’ancien serial buteur du FC Barcelone a pris ses responsabilités et, malgré un mur massif, a trouvé la faille pour surprendre Julien Meyer en pleine lucarne. Une courte victoire (28-29) qui permet à Nantes de rester accroché au groupe de quatre équipes à égalité à six longueurs du PSG. Chambéry, pour sa part, enchaîne un quatrième match sans victoire et une troisième défaite de suite qui enfonce le club dans la deuxième moitié du classement.Chartres - Tremblay : 23-23Créteil -: 23-29- Ivry : 29-26- Dunkerque : 29-28- Saint-Raphaël : 39-26Aix -: 29-34Chambéry -: 28-29