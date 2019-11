Lidl Starligue (J10) : Le PSG noté 10/10

Difficile de faire plus tranquille leader que le PSG. Le club de la capitale, vraiment pas embêté en ce début de saison, vient de décrocher mercredi son 10e succès en autant de matchs en Lidl Starligue, sur le terrain du voisin Créteil (29-38). Mikkel Hansen a été le roi de la soirée, avec... 14 buts ! Il égale ainsi le meilleur total de sa carrière en championnat de France, mais c'est presque la déception qui l'emportait pour lui à la fin du match, puisqu'il a terminé sur un penalty manqué. « On a bien contrôlé les 45 dernières minutes, le plus important c'est de gagner sans se blesser, savoure le Danois sur beIN SPORTS. Pour moi ça va, après un mois et demi sans jouer... Mais avec un match tous les trois jours, c'est quand même difficile physiquement, dans la tête aussi. C'est important de laisser tout le monde jouer. »



Des problèmes de riche qui ne concernent pas Montpellier, juste content d'avoir tenu le choc face à Aix (32-26) trois jours après sa victoire en Ligue des champions devant Zaporozhye. « J'avais peur de la façon dont réagirait l'équipe, confie le capitaine Valentin Porte. On avait l'impression d'avoir joué la veille... Mais on a gagné un énorme combat, je suis extrêmement fier. On n'a presque rien lâché pendant une heure, on a été très solide, avec beaucoup d'expérience. Je suis très heureux, on progresse dans les têtes et dans le jeu. » Les Héraultais, qui sortaient d'une défaite difficilement évitable à Paris, en profitent pour doubler leurs adversaires du soir et rester dans un groupe de quatre équipes à 14 points, avec Nîmes, Toulouse et Nantes. Avec six longueurs de retard, déjà, sur l'intouchable PSG.



HANDBALL – LIDL STARLIGUE / 10EME JOURNEE

Mercredi 20 novembre 2019

Créteil - PSG : 29-38

Dunkerque - Tremblay : 24-19

Nantes - Istres : 29-26

Nîmes - Chartres : 32-25

Toulouse - Ivry : 32-23

Montpellier - Aix : 32-26





Jeudi 21 novembre 2019

20h45 : Saint-Raphaël - Chambéry