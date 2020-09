Lidl Starligue (J1) : Report du match entre Créteil et Dunkerque

La 1ere journée de Lidl Starligue, prévue ce week-end, est déjà amputée d’une rencontre. En effet, la Ligue Nationale de handball a officialisé ce mercredi le report du match opposant Créteil à Dunkerque, initialement prévu ce vendredi. Touché par plusieurs cas de coronavirus ces derniers jours, le club cristolien voit son effectif amputé avec un nombre de joueurs disponibles pour la rencontre inférieur à douze dont un gardien de but ainsi qu’un entraîneur, principal ou adjoint, limite minimale imposée par la LNH pour le maintien de la rencontre.Face à cette situation exceptionnelle, l’US Créteil a sollicité la Commission d’Organisation des Compétitions de la LNH afin d’obtenir le report à une date ultérieure du match face à Dunkerque. Une demande qui a été acceptée par cette commission et confirmée par la LNH au travers d’un communiqué. « Constatant l’incapacité du club de Créteil de présenter l’effectif compétitif minimum prévu par les règlements dans le cadre de la saison 2020/2021, en raison d’inaptitudes de joueurs liées à la Covid-19, la Commission d’Organisation des Compétitions a pris la décision de reporter le match devant l’opposer à Dunkerque. Cette rencontre sera reprogrammée dans les plus brefs délais », annonce ce communiqué.