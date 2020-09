Lidl Starligue (J1) : Chartres s'est montré trop tendre face à Montpellier

A l’image de Nîmes, Montpellier a parfaitement lancé sa saison de Lidl Starligue. Les joueurs de Patrice Canayer ont pris le meilleur sans forcer face à une équipe de Chartres qui a trop tardé à entrer totalement dans son match. Il n’a fallu que onze minutes pour que les coéquipiers d’Hugo Descat (6 buts sur 8 tirs) prennent six buts d’avance. En effet, les Chartrais ont manqué leur entame de match, n’étant pas suffisamment accrocheurs pour rester dans la course et il a fallu un Kim Sonne-Hansen (11 arrêts sur 36 tirs subis) pour leur éviter de sombrer. Cet avantage de six buts, très vite constitué, a été maintenu par les Héraultais jusqu’à la mi-temps mais ces derniers devaient s’attendre à un retour de flamme de la part des joueurs de Chartres. Grâce à Marc Cañellas (1 but sur 2 tirs) et Sergey Kudinov (4 buts sur 9 tirs), le club d’Eure-et-Loir est revenu à trois longueurs mais, pour les coéquipiers de Denis Vasilev (5 buts sur 5 tirs), la fin de match a été plus compliquée. Melvyn Richardson (3 buts sur 7 tirs) et compagnie ont mis un dernier coup d’accélérateur pour s’imposer de six longueurs (31-25).



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 1ERE JOURNE

Jeudi 24 septembre 2020

Istres - Tremblay : 29-24

Cesson-Rennes - Saint-Raphaël : 27-27



Vendredi 25 septembre 2020

Nîmes - Limoges : 31-23



Samedi 26 septembre 2020

Montpellier - Chartres : 31-25

20h00 : : Chambéry - Toulouse



Dimanche 27 septembre 2020

17h00 : : Nantes - Ivry

17h00 : : PSG - Aix-en-Provence



Reporté à une date ultérieure

Créteil - Dunkerque