Lidl Starligue : Ivry arrêté par le coronavirus

Coup d’arrêt pour Ivry, douzième de la dernière saison de Lidl Starligue, à un mois de la reprise de la saison 2020-21 ! Le club francilien a annoncé ce vendredi qu’il était contraint de stopper ses entraînements après avoir appris que cinq joueurs étaient positifs au coronavirus. « Après 4 semaines de préparation intensive, l’US Ivry Handball est contrainte d’arrêter les entraînements du groupe professionnel et du centre de formation et d’annuler les matchs amicaux de préparation. Suite aux tests hebdomadaires, 5 cas de COVID ont été détectés et seront placés en quatorzaine. Soucieux de préserver la santé de l’ensemble des acteurs, le club a décidé de l’arrêt immédiat des entraînements pendant 7 jours. La reprise des 2 groupes sera conditionnée aux résultats de nouveaux tests PCR. Les joueurs ayant contractés le virus devront quant à eux subir des tests complémentaires avant toute reprise. L’US Ivry met tout en œuvre pour soutenir les joueurs dans cette période difficile. L’US Ivry rappelle l’importance de respecter les mesures de protection : Distanciation physique/Gestes barrières/Port du masque/Nettoyage des mains/Désinfection régulière », fait savoir le club dans un communiqué.



Ivry devait affronter en matchs de préparation Massy le 28 août, Dunkerque le 2 et le 10 septembre, le PSG le 5, Nancy le 12 et Créteil le 17. Le coub francilien, qui va disputer sa sixième saison de suite en Lidl Starligue et visera le maintien, disputera la première journée du championnat sur le terrain de Nantes le 27 septembre.