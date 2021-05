Lidl Starligue : Dunkerque sans pitié pour Cesson-Rennes en Bretagne

Dunkerque et Billant appuient sur l'accélérateur



HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 27EME JOURNEE

Jeudi 20 mai 2021

Vendredi 21 mai 2021

Samedi 22 mai 2021

Dimanche 23 mai 2021

Battu à Aix (29-24, 26eme journée) dix jours plus tôt alors qu'il venait de relever la tête, sur le parquet de Tremblay (victoire 28-22 lors de la 25eme journée),chez le 12eme du classement, qui restait pourtant sur un carton à Ivry (32-17, 26eme journée). Grâce notamment à Youenn Cardinal (5 buts) et Allan Villeminot (4 buts), les Bretons, sur la lancée de leur démonstration de la dernière journée, ont fait jeu égal avec Dunkerque pendant 40 minutes.Dunkerque, tenu en échec à la pause (13-13) alors qu'il semblait avoir pris l'ascendant durant cette première mi-temps, aLe natif de Gravelines en a inscrit 9 très exactement et permis à son équipe deUn large succès dont profite l'USDK pour retrouver la dixième place du classement, tandis que sa victime du soir, de son côté, reste douzième, sans que ses trois poursuivants Istres, Créteil et Ivry n'aient dit leur dernier mot dans la course au maintien.- Chartres : 24-22Cesson-Rennes -: 23-3018h30 : Montpellier - Nîmes16h00 : Saint-Raphaël - Chambéry17h00 : Ivry - Créteil17h00 : Nantes - Limoges17h00 : Pays d'Aix - PSG18h00 : Tremblay - Istres