Lidl Starligue : Dunkerque retrouve le sourire, Ivry décroche sa deuxième victoire

Malgré un match compliqué, nos Dunkerquois ne se sont pas laissés abattre et remporte cette J15 contre @TremblayHB dans un "Money Time" de folie (25-24). 💪

Nous sommes #LEspritdeDunkerque ! 🔵⚫ pic.twitter.com/81bLbVaMd9



— Dunkerque Handball (@USDKDunkerque) February 4, 2021

Deuxième victoire pour Ivry



Le selfie de la victoire 💪💪 #GoIvry pic.twitter.com/8xbnCxyM1y

— US Ivry Handball (@USIvryHB) February 4, 2021

HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 15EME JOURNEE

Jeudi 4 février 2021

Mission accomplie pour Dunkerque. En recevant jeudi soir le dernier du classement Tremblay, l'USDK disposait d'une opportunité rêvée pour enfin retrouver le goût de la victoire. Une occasion que les Nordistes n'ont pas laissé passer.Cela ne lui était plus arrivé depuis le 20 novembre dernier et la venue de Limoges (32-28). Depuis, le 8eme du classement avait tout perdu. Jeudi, en ouverture de la 15eme journée de Starligue, l'USDK, bien aidée par son gardien Samir Bellahcène (14 arrêts, 50%) a souffert jusqu'au bout face à la lanterne rouge. Un but a suffi (25-24) aux Dunkerquois pour forcer la décision.alors que les locaux, accrochés à la pause (12-12), avaient été longtemps menés par Tremblay en seconde mi-temps.Le dernier, qui n'a toujours pas gagné cette saison (13 défaites, 1 nul) - il est la seule équipe dans ce cas - a même compté trois buts d'avance grâce notamment aux 6 buts d'Etienne Mocquais et aux prouesses dans sa cage de l'emblématique Patrice Annonay (12 arrêts, 35%). La première victoire de Tremblay, peut-être jamais aussi proche que jeudi soir attendra. Ivry, de son côté, n'avait gagné qu'une seule fois cette saison, à... Tremblay (25-24) le 10 octobre dernier. Depuis, plus rien, jusqu'à jeudi soir et un déplacement sur le parquet de Cesson-Rennes que l'avant-dernier a parfaitement négocié.Déjà en tête à la pause (18-16), Antonin Mohamed, phénoménal devant la cage adverse (12 buts), et ses coéquipiers en ont remis une couche en seconde mi-temps., Cesson-Rennes revenant à -2 à deux minutes de la fin dans le sillage de Mathieu Salou, auteur de 6 buts.- Tremblay : 25-24Cesson-Rennes -: 28-3219h00 : Saint-Raphaël - Créteil20h00 : Chartres - Nîmes20h00 : Montpellier - Toulouse19h15 : Limoges - Pays d'Aix17h00 : Nantes - Istres20h30 : Chambéry - PSG