Lidl Starligue : Alexander Shkurinskiy bientôt à Nantes

Alexsander Shkurinskiy was just that, EXTRAORDINARY! Why? @bgkmeshkova

Nantes aurait déjà trouvé sa première recrue pour la saison 2021-2022 de Lidl Starligue. D'après le site handballfast qui a été cité par Ouest-France,. L'arrière gauche est pressenti pour remplacer l'international français Olivier Nyokas. Le joueur de 25 ans sera en concurrence avec Thibaud Briet et Alexandre Cavalcanti à ce poste. Le natif de Krasnodar évolue au Meshkov Brest depuis 2017. Ces deux dernières années, il a notamment eu l'occasion de s'illustrer en Ligue des Champions sous les couleurs du club biélorusse. Sur la scène continentale, le Russe a marqué au moins 50 buts par saison. C'est donc un joueur habitué à performer au plus haut niveau qui arrive chez le pensionnaire de Lidl Starligue.Alexander Shkurinskiy a déjà évolué dans les salles françaises.. Il va pouvoir apporter son athléticité et sa force de frappe au collectif entraîné par Alberto Entrerríos. La recrue du 5eme de Lidl Starligue pourrait permettre à un marché des transferts qui n'a pas encore été vraiment lancé de s'animer.