A partir de juillet 2022, le but du PSG Handball sera gardé par Andreas Palicka. Ce lundi, les champions de France ont officialisé la venue du Suédois. Il a signé un contrat de deux ans à partir de juillet 2022.Le départ du portier français pour Saint-Raphaël avait déjà été annoncé au printemps. C'est un vice-champion du monde qui va succéder à un champion olympique dans le but du club de la capitale. Andreas Palicka est le gardien de la sélection suédoise. En début d'année, il s'était particulièrement illustré durant le championnat du monde. En étant sacré meilleur gardien de la compétition, le joueur de 35 ans avait permis à la Suède de remporter la médaille d'argent.« Rejoindre un grand club comme le Paris Saint-Germain est un moment déterminant dans ma carrière. Le club a prouvé sa régularité au plus haut niveau ces dernières années, avec plusieurs apparitions au Final Four de la Ligue des Champions et de nombreux titres de champion de France. Je suis impatient de porter ce maillot et de pouvoir aider l’équipe à atteindre ses objectifs », a réagi Andreas Palicka sur le site officiel de son futur club.C'était en 2010 et en 2012 quand il évoluait à Kiel. Il a aussi été champion d'Allemagne à sept reprises. Le natif de Lund a également porté les couleurs de Redbergslids et Aalborg avant de rejoindre Rhein-Neckar Löwen. Au PSG, le vice-champion d'Europe 2018 sera épaulé par un autre portier qui arrivera de Bundesliga en 2022 : Jannick Green.