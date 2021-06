Le PSG sacré champion de France pour la 7e fois d'affilée

Sacré champion de France sur tapis vert en 2020 en raison de l'interruption de la saison pour cause de pandémie de coronavirus, le PSG Handball est cette fois allé chercher le huitième titre de son histoire, le septième d'affilée, sur le terrain, en allant gagner 34-28 à Cesson-Rennes ! Les Parisiens, auteurs d'une saison quasi-parfaite en Lidl Starligue, avec 26 victoires, un nul (à Chambéry) et une défaite (contre Nantes), comptent désormais trois points d'avance sur Montpellier, qui n'a plus qu'un match à jouer, alors que Paris en a encore deux. En Bretagne, les Parisiens ont fait la différence en fin de première mi-temps avec un 5-0 qui leur a permis de la remporter 18-13, puis ont géré en deuxième, en ne la gagnant "que" d'un but (15-16). Il faut dire que le PSG, déjà vainqueur de la Coupe de France, a un autre immense défi à relever : le Final Four de la Ligue des Champions qui débute dans dix jours à Cologne, avec l'espoir de remporter, enfin, le plus prestigieux des trophées européens (demi-finale contre Aalborg, finale éventuelle contre Barcelone ou Nantes)

C'est fait... PARIS EST CHAMPION DE FRANCE !

Pour la 8ème fois de l'histoire du club, les 🔴🔵sont sur la plus haute marche de la @lidlstarligue

2013 ✅2015✅ 2016✅ 2017✅2018✅2019✅2020✅ 2021✅ pic.twitter.com/efXwPulof8



— PSG Handball (@psghand) June 2, 2021







HANDBALL - LIDL STARLIGUE / 29EME JOURNEE

Mardi 1er juin 2021

Dunkerque - Créteil : 33-29

Toulouse - Montpellier : 30-33



Mercredi 2 juin 2021

Ivry - Chambéry : 27-26

Nantes - Chartres : 33-28

Aix - Limoges : 29-27

Saint-Raphaël - Istres : 27-33

Cesson-Rennes - PSG : 28-34

Tremblay - Nîmes