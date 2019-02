Le PSG déroule, Montpellier s'impose au forceps

Le PSG n'a pas tremblé pour se défaire de Dunkerque (30-23), mercredi soir, lors de la 14e journée de la Lidl Starligue. Le club de la capitale, emmené par les 7 buts de Nedim Remili, menait déjà largement à la mi-temps (17-9) et conforte sa place de leader du classement.

A la deuxième place, on retrouve désormais Montpellier, qui s'est imposé in extremis chez la lanterne rouge, Istres (30-31), sur un but de l'éternel Michaël Guigou. Le MHB devance désormais Nantes, attendu jeudi soir à Chambéry.

Un peu plus loin au classement, Nîmes a dominé Saint-Raphaël (30-28) tandis qu'Aix-en-Provence est allé gagner à Pontault-Combault (28-29). Tremblay a lourdement chuté contre Toulouse (23-35) tandis qu'il n'y a pas eu de vainqueur entre Ivry et Cesson-Rennes (18-18).