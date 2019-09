Le PSG déjà au rendez-vous

"On n’a pas pris cette équipe à la légère, et ça s’est vu d’entrée de jeu." Satisfait, Luka Karabatic. Le nouveau capitaine du PSG, qui réagissait au micro de beIN SPORTS, n’a pu qu’apprécier la prestation parisienne vendredi soir à Istres, dans le cadre de la première journée de Starligue. Quatre jours après leur démonstration contre Montpellier lors du Trophée des champions (34-27), les Parisiens se sont aisément imposés en Provence (25-35).

Et si l’armada des quintuples champions de France en titre semble moins impressionnante cette saison, notamment sur les lignes arrières, Mikkel Hansen et ses coéquipiers ont littéralement déroulé. Meilleur marqueur du match avec 5 buts, à égalité avec l’Istréen Hichem Daoud, le Danois a aussi dépassé la barre des 1 000 buts en championnat de France, ce qui est tout sauf anodin.

Surclassés par les Parisiens samedi à Limoges, les Montpelliérains, deuxièmes lors du dernier exercice, ont parfaitement réagi face à Créteil, de retour dans l’élite. Emmenés par leur nouvelle recrue Hugo Descat (12 buts), ils s’imposent 36-25. Egalement prétendant au podium, le Chambéry de Fahrudin Melic (9 buts) n’a pas non plus tremblé pour disposer de Tremblay (33-25). Autre promu, Chartres a également chuté, contre Aix (25-29) alors que Nîmes est allé s’imposer à Ivry (26-32). Et cette première soirée s’est conclue par un succès à la dernière seconde de Toulouse face à Saint-Raphaël (33-32). Le septième et dernier match de cette journée inaugurale mettra aux prises Nantes et Dunkerque jeudi soir (20h45).