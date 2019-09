Le choc pour le PSG

Le Paris Saint-Germain a visiblement envie de faire la course en tête en Lidl Starligue. Pas décidés à traîner en route en ce début de saison, les coéquipiers de Luka Karabatic ont pris le meilleur sur Nantes (32-29), mercredi soir, lors de l'affiche de la 2e journée. Et voilà déjà les champions en titre en tête du classement puisque Montpellier, leader après la 1ère journée, a été surpris chez son voisin nîmois (25-24), après avoir totalement manqué sa fin de match.

Le PSG, lui, n'a pas tremblé face au "H", qui n'a plus dominé le club de la capitale depuis la demi-finale de la Ligue des champions en mai 2018 (cela fait sept victoires de suite pour Paris, désormais). La charge est venue du nord, avec 9 buts pour Mikkel Hansen, 6 buts pour Gudjon Sigurdsson et 5 buts pour Sander Sagosen.

On peut mieux faire Nedim Remili

En face, Nantes n'a pourtant pas démérité. Alors qu'Olivier Nyokas (adducteurs) a rejoint en cours de match une infirmerie bien remplie (Dumoulin, Gurbindo, Pechmalbec, Feliho...), l'équipe désormais dirigée par Alberto Entrerrios n'a cédé que de trois buts, après avoir manqué ses quatre tentatives sur penalty. "On a livré un vrai combat, tout le monde s'est livré à 100%, a réagi le pivot Nicolas Tournat sur beIN SPORTS. On a tout donné. On n'a pas à rougir de notre prestation. En plus on est tombé sur un très bon gardien (9 arrêts pour Vincent Gérard, ndlr)."

Côté parisien, pourtant, on ferait presque la fine bouche après ce succès qui lance bien la saison. "Ça a été un dur combat, mais je trouve qu'on n'a encore pas beaucoup couru, a regretté Nedim Remili. En plus on perd beaucoup de ballons, moi le premier, je prends des tirs précipités (1/6). On se doit de mieux gérer les matches. Il y a beaucoup de positif, mais on peut mieux faire." Prochain test dès ce week-end avec l'entrée en lice en Ligue des champions sur le terrain de Zagreb.