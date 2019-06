Coupe de la Ligue: Une nouvelle formule qui envoie 4 clubs en quarts

La Ligue nationale de Handball a décidé de modifier la formule de la Coupe de la Ligue afin d'alléger le calendrier des plus grosses écuries qui doivent notamment disputer la Coupe d'Europe. Seize équipes seront concernées par le premier tour (7 et 8 septembre), soit toute la Proligue et les deux qui sont montées à la fin de la dernière saison. Au deuxième tour, toutes les équipes de Lidl Starligue entreront en lice sauf Paris, Nantes, Montpellier et Chambéry qui débuteront en quarts de finale, soit au 4e tour de la compétition.

Le Final Four de la compétition aura lieu les 14 et 15 mars.