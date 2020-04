Coronavirus : Plus de 300 000 € récoltés par Cyril Dumoulin

C'est clair, trop long d'attendre la fin des dernières ventes 😉 https://t.co/FSvzkOP23B

Des gants de Lloris, au maillot jaune porté par Bernal

Un mois après le lancement de Sport Aidons, au profil du personnel hospitalier, c’est déjà l’heure des comptes pour Cyril Dumoulin. Le gardien de but du HBC Nantes peut être fier de lui, car ce sont plus de 300 000 € qui ont été récoltés pour venir en aide au CHU de Nantes. De nombreuses personnalités et des anonymes se sont mobilisés en participant à des ventes aux enchères d’objets liés au monde du sport professionnel.Parmi les objets qui se sont arrachés, on retrouve les gants d’Hugo Lloris de la finale de la Ligue des Champions, adjugés pour 4 500 €, ou encore le maillot jaune que portait Egan Bernal sur les Champs Élysées lors du Tour de France 2019, qui s’est vendu pour 5 080 €. C’est le maillot du FC Nantes, enfilé par Maxime Bossis lors de la finale de la Coupe de France 1983 face au PSG, qui a rapporté le plus de gains. La tunique a trouvé acquéreur contre un montant de 7 639 €. Si vous voulez encore participer, un maillot avec l’ensemble des donateurs est disponible sur le site internet de Cyril Dumoulin.