Chambéry enchaîne

Chambéry s’est offert une sixième victoire de rang en championnat, ce mercredi, dans le cadre de la 24e levée de Starligue. Les Savoyards ont dominé Toulouse (35-27) pour recoller à Montpellier, deuxième de l’élite, à la veille du choc entre le MHB et Nantes, quatrième.

Nîmes, cinquième, a en revanche lâché prise, logiquement battu par le champion parisien (41-29). Pas de quoi remettre en question néanmoins son statut d’européen puisque Pays d’Aix et Saint-Raphaël, malgré leurs victoires respectives sur Cesson-Rennes (33-21) et Ivry (31-34), sont relégués à huit et neuf longueurs.

En bas de tableau, Istres se donne de l’air en enfonçant la lanterne rouge Pontault-Combault (28-27). A noter enfin la victoire de Dunkerque à Tremblay (23-29).