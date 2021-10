C'était le choc à ne pas manquer ! Ce samedi, les deux équipes ayant remporté leurs quatre premiers matchs de la saison de Starligue, Nîmes et le PSG, s'affrontaient au Parnasse. Et les Parisiens ont fait respecter leur statut de champions de France, en allant battre des Nîmois privés de leurs demi-centres Obrian Nyateu et Quentin Minel, sur le score de 25-32. Mais le PSG a dû attendre le dernier quart d'heure pour faire la différence. En effet, si les joueurs de la capitale ont certes dominé le match de bout en bout, ils ont le plus souvent compté deux ou trois buts d'avance.

Mais à partir de la 37eme minute, alors qu'ils ne menaient que 21-20, les Parisiens ont signé un 7-0 (doublés de Prandi et Grébille notamment) et les Nîmois n'ont jamais été en mesure de revenir. Paris, qui a réussi 58% de ses tirs, a pu compter sur les 6 buts de Mikkel Hansen et de Nedim Remili (17 arrêts pour Vincent Gérard). En face, Mohammad Sanad a marqué 7 buts et Rémi Desbonnet a réussi 18 arrêts.

[🎞️RESUME] 🤾‍♂️ #LiquiMolyStarligue

💫 Le PSG Hand bat Nîmes dans le choc de la 5eme journée

👉 Les Parisiens restent invaincus dans la compétition#HandAction

https://t.co/aHIe5an9zo

— Hand Action (@HandAction) October 9, 2021





Chambéry tombe au Phare

Après deux victoires de suite, Chambéry, cinquième, est tombé, qui plus est à domicile, contre Chartres (7eme). Le CH est allé s'imposer 25-24 en Savoie, malgré une frayeur sur la fin. Alors que les deux équipes sont passées devant tour à tour pendant le premier quart d'heure, Chartres a définitivement pris l'avantage à la 18eme (7-8) et a creusé l'écart, jusqu'à +7 à la 35eme (11-18). Chambéry est revenu petit à petit et a même signé un 5-0 dans le money-time pour se retrouver à 23-24. Morten Vium a redonné de l'air à Chartres puis Queido Traoré a ramené Chambéry à -1, mais aucun but n'a été inscrit pendant les deux dernières minutes et 42 secondes, Iosu Goni voyant son tir de l'égalisation être contré au buzzer. Benjamin Richert et Sebastian Skube ont marqué 4 buts chacun pour "Chambé", alors que Vanja Ilic termine meilleur marqueur de Chartres avec 7 buts, pendant que son gardien Julien Meyer réussissait 13 arrêts.

Dunkerque se donne de l'air

Enfin, dans un match de bas de tableau, Dunkerque (13eme) a réussi une bonne opération, en décrochant sa première victoire de la saison, contre Toulouse, qui reste lanterne rouge. L'USDK l'a emporté 26-23 après avoir mené de la 4eme à la dernière minute. Les Nordistes ont compté jusqu'à six buts d'avance à la 19eme (11-5), mais le Fenix est revenu à -1 à plusieurs reprises, et n'était même mené que 18-19 à la 47eme. Mais Dunkerque a accéléré en fin de match pour assurer cette victoire très importante, dans le sillage d'un Tom Pelayo à 5 buts (4 buts pour Erwin Feuchtmann et pour Nemanja Ilic côté toulousain).



LIQUI MOLY STARLIGUE / 5EME JOURNEE

Vendredi 8 octobre 2021

Istres - Aix : 28-30

Nantes - Limoges : 27-29

Saint-Raphaël - Saran : 25-28



Samedi 9 octobre 2021

Dunkerque - Toulouse : 27-23

Nîmes - PSG : 25-32

Chambéry - Chartres : 24-25



Dimanche 10 octobre 2021

16h00 : Créteil - Nancy

17h00 : Cesson-Rennes - Montpellier