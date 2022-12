Liqui Moly StarLigue

La Paris Saint-Germain a arraché une victoire précieuse (33-32) à l'issue d'un match intense mercredi soir à Nantes pour rejoindre Montpellier en tête du classement, lors de la 15e journée de Starligue. Grâce à un arrêt d'Andreas Palicka sur un tir à 7 mètres de Valero Rivera à la dernière seconde, le PSG, octuple champion en titre, laisse le HBC Nantes sur la 3e marche provisoire, à deux points des deux co-leaders. Et ce malgré la forme époustouflante de l'arrière gauche Thibaud Briet, qui a explosé son record personnel avec 10 buts dans la soirée. Dans l'ambiance survoltée de la XXL, la salle nantaise temporaire aux plus de 10.300 spectateurs, les Parisiens sont partis du mauvais pied, avec des exclusions temporaires successives des frères Karabatic.

Dès l'ouverture des débats, les Nantais ont pris deux buts d'avance, et se sont employés pour les tenir, aidés par une inhabituelle fébrilité parisienne devant le but. Privé de son pivot Kamil Syprzak (fracture de fatigue du péroné) et de son demi-centre Luc Steins (raison familiale), le PSG restait sur deux défaites de rang contre Magdebourg en Ligue des champions et à Montpellier dans son jardin de la Starligue, après une série de 18 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Mais les Parisiens ont su rester au contact avec de belles séquences défensives et une aisance croissante en attaque.

Et à la suite de trois arrêts consécutifs d'Andreas Palicka, ils ont égalisé et repris l'avantage (12-13, 25e) face à des Nantais plus brouillons et moins entreprenants. Au retour des vestiaires, le "H" a de nouveau connu un beau temps fort, porté à son tour par une série d'arrêts de son gardien Manuel Gaspar, qui ont permis aux Nantais de reprendre deux buts d'avance (20-18, 38e). Comme en première période, les Parisiens ont accéléré en milieu de période pour reprendre la main (23-24, 43e), sans pour autant parvenir à se mettre à l'abri. Dans un final haletant, Nantes a réussi à revenir à hauteur du PSG à 25 secondes du coup de sifflet final, mais pas à transformer la balle de match nul.