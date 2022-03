Aix a arraché en toute fin de match à domicile le point du match nul contre Chambéry 26 à 26, et laisse Nantes prendre un points d'avance (33 points contre 32) dans la course à la deuxième place et au second ticket pour la prochaine Ligue des champions. Les joueurs de Thierry Anti se déplacent à Paris dimanche prochain et voient Montpellier se rapprocher un peu de leur 3e place (27 points pour le MHB, 32 pour le PAUC).