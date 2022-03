Un 20/20 avec la manière et les félicitations du jury pour le PSG Handball. En effet, les joueurs de l'Espagnol Raul Gonzalez Gutiérrez ont continué leur sans-faute en dominant Nantes ce dimanche (34-28), lors du choc de la 20eme journée de la Liqui Moly Starligue. Sous les yeux de Kylian Mbappé, présent pour l'occasion à Pierre-de-Coubertin, les coéquipiers de Nedim Remili, le meilleur buteur de la rencontre (7 buts, à 54 %), ont petit à petit pris la mesure de leurs adversaires du jour pour compter quatre points d'avance à la pause (19-15). Au retour des vestiaires, si le "H" est revenu à une longueur (26-25, 48eme), grâce notamment à Aymeric Minne (5) et Thibaud Briet (4), les Parisiens ont fini très fort (8-3) et ont peut-être définitivement assommé le championnat en remportant logiquement à domicile ce choc. Si les gardiens nantais n'ont pas brillé, Vincent Gérard était lui en grande forme (18 arrêts, à 39 %), tout comme Mikkel Hansen et Kamil Syprzak (6 réalisations chacun). Au classement, cela fait désormais neuf points d'avance pour le PSG (40 points) sur ses poursuivants, à savoir Nantes et Aix (31). Le 9eme titre de champion de France de leur histoire se rapproche donc encore un peu plus pour eux.

Paris conclut cette 20ème journée par un magnifique kung-fu orchestré par @Gerard_Vincent et @benileven. Les Parisiens s'imposent et compte désormais 9 points d'avance sur le @HBCNantes en tête du championnat ! pic.twitter.com/DNVO1CaPbK

— PSG Handball (@psghand) March 13, 2022





Montpellier et Toulouse au rendez-vous



Derrière ce trio de tête, on retrouve Montpellier, à quelques longueurs. Ce dimanche, dans l'Hérault, les locaux n'ont pas tremblé contre Cesson-Rennes pour l'emporter aisément (33-26), lors de cette 20eme journée du championnat de France. Si les Bretons ont bien débuté, portés par les bonnes prestations de Hugo Kamtchop Baril (6 buts, à 86 %) et de Ludwig Appolinaire (5 réalisations, à 83 %), le MHB a fini par s'envoler peu avant la pause, alors que le score était de 13-13 à la 24eme minute. Avec 8 buts (à 89 %), Kyllian Villeminot a été le grand artisan du succès des joueurs de Patrice Canayer, bien épaulé par Lucas Pellas (6 réalisations, à 86 %) et Kévin Bonnefoi (6 arrêts, à 30 %). Cela fait donc trois victoires de suite en Liqui Moly Starligue pour ces derniers, actuellement seuls au 4eme rang avec 25 points. L'équipe de Sébastien Leriche (7eme, 21 points) marque donc le pas. Enfin, toujours dans la lutte pour le top 5, Toulouse a fait le boulot en allant l'emporter à Nancy (27-29), grâce notamment à Nemanja Ilic (9 buts, à 100 %) et à Pierrick Chelle (6 réalisations, à 100 %). Le Fenix est 6eme (22 points), à égalité avec Chambéry (5eme), alors que les Lorrains restent lanterne rouge.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 20EME JOURNEE



Vendredi 11 mars 2022

Chartres - Chambéry : 26-29

Créteil - Saran : 32-31

Dunkerque - Istres : 31-22

Limoges - Aix : 27-33



Samedi 12 mars 2022

Saint-Raphaël - Nîmes : 31-32



Dimanche 13 mars 2022

Nancy - Toulouse : 27-29

PSG - Nantes : 34-28

Montpellier - Cesson-Rennes : 33-26