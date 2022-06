PSG : Steins prolonge jusqu’en 2026

Vague de prolongations du côté du PSG Handball ! Au lendemain de l’annonce de la prolongation du contrat de Kamil Syprzak jusqu’en juin 2025, c’est Luc Steins qui a paraphé un nouveau bail ce jeudi, jusqu’en 2026. Le demi-centre néerlandais de 27 ans vient d’être élu MVP de Starligue, au terme d’une saison parfaite pour le club parisien, qui a remporté ses 30 matchs. Le natif de Voerendaal a marqué 80 buts en 28 rencontres lors de cet historique exercice 2021-22. Arrivé dans la capitale en novembre 2020 en provenance de Toulouse en tant que joker médical de Nikola Karabatic, Steins a inscrit 233 buts en 78 matchs sous le maillot parisien, toutes compétitions confondues. « Je suis très heureux de prolonger cette belle histoire avec le Paris Saint-Germain. La saison qui vient de s’écouler a été riche en émotions, avec notamment ce record incroyable de 30 victoires en 30 matchs en championnat et le sacre en Coupe de France. Avec mes coéquipiers et le staff, nous allons maintenant nous tourner vers le prochain exercice. Je suis très honoré de la confiance accordée par le Club. J’ai hâte de lui rendre en étant le plus performant possible sur les terrains et en allant décrocher de nombreux trophées avec l’équipe », a réagi le joueur.

Blanc : "Sa progression est exceptionnelle"

« Prolonger l’un des meilleurs joueurs actuels est un message fort, a réagi Jean-Claude Blanc, le Directeur Général Délégué du PSG. Luc est unanimement reconnu comme un meneur de jeu d’envergure internationale. Depuis qu’il a rejoint notre club, sa progression est tout simplement exceptionnelle. Il est devenu, au fil des saisons, un rouage incontournable de notre équipe et nombreux sont les clubs qui aimeraient le compter dans leurs rangs. Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur son talent et sa détermination pour les années à venir. » Si l’effectif du PSG va être bouleversé lors de cette intersaison, avec le départ de Vincent Gérard, Nedim Remili ou Mikkel Hansen, le club parisien parvient tout de même à conserver une partie de son noyau dur, avec les frères Karabatic, Toft Hansen, Syprzak et Steins, en attendant l’arrivée d’Andreas Palicka et Jannik Green dans les buts, de David Balaguer ou encore de Dominik Mathé. Avec pour objectif la saison prochaine de conserver le titre de champion de France et d’aller enfin décrocher la première Ligue des Champions du club.