PSG : Prandi, remis de son agression au couteau, espère rejouer fin mars

La vie d’Elohim Prandi, 23 ans, a bien failli s’arrêter lors du dernier Nouvel An lorsque, sous les yeux de sa mère et deux amis proches, il a été poignardé à six reprises au niveau de la cage thoracique dans le dos. Le handballeur international français s’est confié au Parisien et sur le site de son club, revenant notamment sur cette terrible nuit du 1er janvier. « Sur un malentendu et à cause d’une bouteille d’eau renversée, j’ai été pris à partie par un groupe de personnes. Je ne suis pas quelqu’un qui cherche mes ennuis, mas j’ai été obligé de me défendre. Un gars est alors venu me planter six coups de couteau. (…) C’est un peu dur de se dire que ça s’est joué à rien, de ne pas avoir la main sur sa propre vie, c’est assez spécial », raconte le joueur aux 10 sélections en équipe de France.

Prandi : "Retrouver de super bases pour aller sur la pente ascendante"

Près de deux mois et demi plus tard, après une période de convalescence effectuée dans le sud de la France, Prandi, toujours suivi par un thérapeute après des « nuits pas faciles en faisant des cauchemars », va beaucoup mieux et s’est même fixé l’objectif du 21 mars pour reprendre la compétition. « Je me sens en forme, prêt à revenir sur les terrains. Mentalement, je pense que c’est un processus un peu plus long. Le plus important, c’est que je sois prêt à pouvoir retourner à la compétition et montrer aux gars que je suis encore plus motivé à aller chercher les objectifs qu’on s’est fixés. (…) Je me suis vu fondre, perdre ma masse musculaire, mes capacités physiques. C’est très impressionnant quand on n’a jamais vécu ça, mais ça m’a aussi permis de me refaire physiquement, de repartir à la base et de pouvoir avoir un physique tout autre de ce qu’on a pu voir de moi depuis que je suis arrivé. L’avantage, c’est que j’étais apte à tout faire directement donc je n’ai pas perdu de temps. C’était beaucoup d’endurance sur piste au début, de l’endurance musculaire aussi. Il fallait aussi que je retrouve ma capacité à respirer normalement. Après, c’était du cardio. J’ai aussi un programme diététique. J’espère retrouver de super bases pour aller sur la pente ascendante. » Conscient d’avoir de la chance « d'être ici, de pouvoir encore faire (s)on métier qui est (m)a passion, de côtoyer de grands joueurs, d’avoir de grands objectifs », Elohim Prandi espère rattraper ces quelques mois perdus qui ont changé sa vie. Pourquoi pas en permettant au PSG de remporter sa première Ligue des Champions ?