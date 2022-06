PSG Handball : Prolongation de contrat de deux ans pour Syprzak

Syprzak : « Le sentiment d’être capable de passer un cap supplémentaire »

Si le PSG Handball va voir son effectif être chamboulé, un noyau dur va bel et bien rester. Alors que les frères Karabatic, Luc Steins ou encore Henrik Toft Hansen ont déjà donné leur accord pour la saison prochaine voire au-delà, il en est désormais de même pour Kamil Syprzak. Arrivé au sein du club de la Capitale en 2019 après avoir évolué au Wisla Plock puis quatre saisons sous le maillot du FC Barcelone, le pivot international polonais avait un contrat avec le champion de France valide jusqu’au terme de la saison prochaine, soit jusqu’en juin 2023. Or, par l’intermédiaire d’un communiqué, le club parisien a officialisé la signature d’un nouveau contrat le liant à Kamil Syprzak pour deux saisons supplémentaires, jusqu’en juin 2025. Une signature que le joueur de 30 ans a présenté comme « une suite logique » le concernant, lui qui a marqué la bagatelle de 149 buts cette saison en Liqui Moly StarLigue, qui a vu le PSG terminer avec 30 victoires en 30 matchs.Mettant en avant le fait que « le Paris Saint-Germain vise l’excellence », Kamil Syprzak a voulu s’inscrire « dans la durée » avec le club de la Capitale. « Pour beaucoup de raisons, je me sens bien dans ce club et dans cette ville, cela me permet de pratiquer actuellement le meilleur handball de ma carrière, a-t-il ajouté dans un communiqué. J’ai aussi le sentiment d’être capable de passer un cap supplémentaire en restant à Paris et j’en suis très heureux. Je suis certain que je peux encore apporter à l’équipe et à nos supporters lors des prochaines saisons. » Jean-Claude Blanc, directeur général délégué du PSG, voit en Kamil Syprzak « une pièce majeure » de la formation parisienne, qui sera chamboulée cet été avec de nombreux départs, dont ceux de Vincent Gérard, Nedim Remili ou Mikkel Hansen mais également les arrivées d’Andreas Palicka et Jannik Green dans le buts, de David Balaguer ou encore de Dominik Mathé.