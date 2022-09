PSG : Grebille prolonge jusqu’en 2025

Blanc : "Un élément essentiel de notre effectif"

A six jours de fêter son 31eme anniversaire, Mathieu Grebille a reçu un joli cadeau. L’ailier gauche international français (79 sélections, 121 buts) a signé un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain, jusqu’à la fin de la saison 2024-25, alors que son bail actuel courait jusqu’en 2023. Arrivé en 2020 dans la capitale après avoir passé les huit premières années de sa carrière professionnelle à Montpellier, il aura donc passé au moins cinq ans à Paris. « Je suis très heureux de poursuivre l’aventure avec le Paris Saint-Germain, a confié Mathieu Grebille sur le site de son club.J’ai la chance de pouvoir évoluer dans l’un des plus grands clubs d’Europe, qui vise l’excellence et la victoire dans toutes les compétitions. Cette prolongation est une récompense par rapport à mon engagement et ma détermination mais aussi une marque de confiance pour l’avenir. J’aurai à cœur de donner le maximum pour atteindre les objectifs fixés par le club. »Du côté du directeur général délégué du PSG, Jean-Claude Blanc, on est également ravi de cette prolongation : "Il est rapidement devenu un élément essentiel de notre effectif, notamment par sa polyvalence et son état d’esprit.Notre collectif pourra bénéficier de ses qualités et de son expérience accumulée en club comme en équipe de France, pour deux saisons supplémentaires. Des atouts qui seront sans aucun doute déterminants pour nous aider à gagner de nouveaux titres." Depuis son arrivée au PSG, Mathieu Grebille a remporté deux titres de champion de France et deux Coupes de France, mais n'a toujours pas décroché le Graal, la Ligue des Champions, l'objectif ultime du club parisien. Peut-être sera-ce pour 2023, 2024 ou 2025 ?