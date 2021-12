PSG : Genty, le gros coup de Limoges

Genty : "Heureux de faire partie de ce beau projet"



✍🏽𝐘𝐚𝐧𝐧 𝐆𝐞𝐧𝐭𝐲 défendra les cages du LH la saison prochaine 🔵🔴https://t.co/oDy9Cuzqhq

— Limoges Handball (@LimogesHandball) December 20, 2021

Revenu de Tokyo l'été dernier avec la médaille d'or autour du cou, deux ans seulement après sa première convocation en équipe de France,Après avoir appris que Yassine Idrissi ne garderait plus sa cage à la reprise - l'actuel numéro 1 prendra la direction de Cournon d'Auvergne - le LH a immédiatement rebondit et trouvé le nom du remplaçant d'Idrissi, qui sera donc le Parisien Genty. Ce dernier, arrivé au PSG il y a un an et demi après avoir porté auparavant les couleurs d'Istres, Cesson et Chambéry, avait annoncé sa retraite internationale l'automne dernier tandis qu'il figurait encore dans la liste élargie de Guillaume Gille pour le prochain Euro., qui pourrait d'ailleurs bien constituer l'ultime étape pour celui qui avait été élu meilleur gardien du championnat en 2015 et a également obtenu la distinction quatre ans plus tard, en 2019.Et si Limoges s'est évidemment félicité de cette magnifique pioche,qui se profile pour lui chez l'actuel quatorzième du classement. "Je suis heureux de rejoindre Limoges et de faire partie de ce beau projet. Je viens pour apporter toute mon expérience et faire progresser le club. Avec Paris, je suis dans un effectif qui vise toutes les victoires. L'an prochain avec Limoges, il y aura également de l'enjeu et la motivation à aller chercher un haut de tableau et une qualification européenne par le futur", savoure ce lundi le double vainqueur de la Coupe de France, champion de France avec le PSG, champion olympique avec les Bleus et première recrue limougeaude pour la saison prochaine. Et quelle recrue !