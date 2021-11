PSG : Balaguer signe deux ans

Après les prolongations de contrat, les arrivées ! Depuis le début de la semaine, le PSG Handball a annoncé les prolongations de Nikola Karabatic, Henrik Toft Hansen et Kamil Syprzak jusqu’en juin 2023. Et ce vendredi, le club multiple champion de France a dévoilé le nom d’une recrue pour les deux prochaines saisons. Et il s’agit, comme l’évoquaient les rumeurs ces derniers jours, de David Balaguer. L’ailier droit international espagnol, âgé de 30 ans, a lui aussi signé jusqu’en 2023. Formé à Barcelone, où il a débuté sa carrière professionnelle en 2011, le Catalan a ensuite porté le maillot de Ciudad Encantada en 2014-15, avant de rejoindre la Starligue, et plus précisément Nantes. Avec le H, Balaguer a déjà inscrit 569 buts en championnat, à 68% de réussite aux tirs, dont 83 jets de 7m, en 146 matchs, soit une moyenne de 3,90 buts par rencontre. Au total, il a marqué 909 buts sous le maillot nantais. C’est donc un cador qui rejoint la capitale, et qui devrait être remplacé à Nantes par son compatriote Kauldi Odriozola, qui évolue actuellement au Bidasoa Irun.

Un rêve pour Balaguer

« Cette signature au Paris Saint-Germain est un grand pas dans ma carrière, a déclaré David Balaguer, après avoir paraphé son contrat. C’est un rêve dans la carrière de tout joueur de handball de rejoindre un club avec tel palmarès. J’ai l’ambition de gagner beaucoup de titres et de continuer à grandir comme joueur. Paris est un club majeur en Europe, qui fait assurément partie du top 5, et je suis fier de pouvoir apporter ma contribution à cette grande équipe et ambitieuse. » « Nous sommes ravis de pouvoir enregistrer l’arrivée de David Balaguer dans notre effectif à partir de l’été 2022, a confié Jean-Claude Blanc, le Directeur Général Délégué du Paris Saint-Germain. Nous avons pu constater toute l’étendue de son talent et sa force de caractère lors de nos duels face à Nantes, un de nos principaux rivaux sur la scène nationale. C’est donc une réelle satisfaction de savoir qu’il va renforcer les rangs du Paris Saint-Germain pour les prochaines saisons et nous apporter encore d’avantage d’expérience pour encadrer notre effectif talentueux. » Un effectif talentueux qui rêve de remporter enfin la Ligue des Champions.