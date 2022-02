PSG : Après son agression, Prandi revient sur l'avancée de sa convalescence

#MERCI à la « EloThim » qui m’accompagne dans ma #reconstruction. Une mention spéciale aux #soignants qui décuple mon mental de conquérant. Retrouvez mon post en intégralité: https://t.co/tM8EYHEzE3 pic.twitter.com/WyCfRe3JNA

Le PSG laisse à Prandi tout le temps nécessaire pour revenir

Elohim Prandi se remet petit à petit. Agressé à l’arme blanche le soir de la Saint-Sylvestre, l’arrière gauche du PSG Handball a pris le temps de donner de ses nouvelles au travers d’une publication sur son compte officiel Instagram qu’il a voulu dédier à ce qu’il a baptisé l’« EloThim », qui l’encadre durant sa convalescence, effectuée auprès des siens dans le sud de la France. « Cette équipe aux compétences multiples et complémentaires, qui m’accompagne depuis ma sortie de l’hôpital : médecins, mon kiné Henri, mon partenaire de randonnée, mon ami Jean-Louis, mon infirmière Cathy, ma mère (Mézuela Servier, ndlr), ancienne joueuse de handball qui veille sur moi, mon sophrologue François-Xavier Seytre qui m’aide à canaliser mon énergie débordante au service de mes performances physiques, déclaré l’ancien Nîmois. Jacques qui m’a aidé à me reconstruire physiquement. »Une phase de récupération qui passe par la reprise d’une activité physique intense qui n’est pas sans conséquences pour Elohim Prandi. « Mon mental de conquérant m’aide à repousser mes limites et a dépasser la douleur », déclare l’international français, qui a manqué le récent championnat d’Europe à la suite de l’agression dont il a été victime. Par l’intermédiaire de ce message, le joueur de 23 ans a tenu à saluer son club, le PSG Handball, son manager général Thierry Omeyer et le staff médical qui lui laisse « le temps nécessaire pour revenir régénéré de ses performances ». « Etre à l'écoute de sa physiologie en bénéficiant d’ une prise en charge globale, coordonnée et personnalisée, est une chance inestimable, ajoute Elohim Prandi. J’en mesure toute l’importance. » De plus, le joueur parisien envoie un message fort au personnel soignant, qui a été à son chevet durant son hospitalisation. « On a trop souvent tendance à critiquer le système de santé ces derniers temps, assure-t-il. Réjouissons-nous d’avoir des soignants extraordinaires, engagés et à l’écoute pour nous apporter des réponses qu’on n’imaginait même pas. »