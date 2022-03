Nîmes : Maurice n'est plus l'entraîneur

Maurice n'en pouvait plus

A l'origine, l'entraîneur nîmois devait faire uniquement ses valises à la fin de la saison pour mettre le cap sur Dunkerque, le nom de son successeur sur le banc gardois le technicien serbo-suédois Ljubomir Vranjes étant déjà connu depuis un petit moment déjà. Finalement, Maurice n'a pas attendu la fin du championnat.Au lendemain de la claque reçue contre Montpellier à domicile (33-23) dans le derby, l'USAM a en effet annoncé que celui qui avait pris la Green Team en main en novembre 2014 cédait sa place à son assistant Yann Balmossière. Ce dernier sera aux commandes de l'équipe jusqu'à la fin de la saison, comme aurait dû l'être Maurice. Il passera ensuite le relais à Vranjes, vainqueur de la Ligue des Champions en 2014 avec le club allemand de Flensburg.Balmossière, promu coach principal, pourra compter à ses côtés sur Jérôme Chauvet, ancien joueur du club nîmois et qui officiait uniquement jusqu'à maintenant en qualité de manager général. A en croire nos confrères du Midi Libre, les relations entre le président de l'USAM David Tebib et Maurice étaient devenues glaciales depuis que le second avait appris qu'il serait de toute façon éjecté et remplacé par Vranjes à la fin de saison. Il aurait d'ailleurs fait part lui aussi de l'amertume qui était la sienne face à la situation et de son souhait commun d'en rester là dès maintenant. "Le coach aurait manifesté sa lassitude, son impuissance et son manque d'énergie", nous apprend Le Midi Libre, tandis que le communiqué du club laisse aussi entendre que la décision a été commune. "Franck Maurice et David Tebib ont décidé de confier l’équipe professionnelle jusqu’à la fin de la saison à Yann Balmossière, avec le soutien de Jérôme Chauvet."