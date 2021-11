Nantes : Vers un départ de Balaguer et une arrivée d'Odriozola cet été

🗣️ Entrevista a Kauldi Odriozola:

🥺 "Ha sido una decisión difícil"

💪 "Todos juntos hemos conseguido logros muy importantes"

👏 "Gracias a toda la afición"#AupaBidasoa #EskerrikAskoKauldi @kauldi4 https://t.co/3b5lZ0t7Lc



Odriozola va quitter le Bidasoa Irun et est annoncé à Nantes

Nantes va connaître du changement cet été. Alors qu’Alberto Entrerrios va quitter son poste d’entraîneur afin de rejoindre Limoges dès la saison prochaine, le « H » devrait perdre David Balaguer cet été. Le natif de Barcelone, arrivé en Loire-Atlantique en 2015 et présent lors des deux finales européennes du club nantais, en Coupe EHF en 2016 puis en Ligue des Champions en 2018, arrive en fin de contrat et ne compte pas prolonger l’aventure entamée il y a six ans. En effet, selon les informations du quotidien régional Ouest-France, confirmée ensuite par HandNews, David Balaguer sera le remplaçant de Benoît Kounkoud, en partance pour Kielce, au sein de l’effectif du PSG Handball. Le champion d’Europe 2018 avec l’Espagne va monter d’un cran et rejoindre l’ambitieux club parisien, qui va vivre une reconstruction la saison prochaine, et y retrouvera son compatriote Raul Gonzalez Gutierrez.Toutefois, le « H » ne sera pas dépourvu après le départ de David Balaguer. En effet, le club du président Gaël Pelletier a d’ores-et-déjà trouvé une solution de repli. Agé de 24 ans, comme son compatriote à son arrivée sur les bords de l’Erdre, Kauldi Odiozola serait l’heureux élu. Selon le quotidien basque El Diario Vasco et HandNews, le jeune natif de Zumaia viendrait compléter une paire d’ailiers droits ibériques avec le Portugais Pedro Portela, qui va quitter Tremblay pour Nantes avec un contrat de deux ans. Evoluant cette saison sous les couleurs du Bidasoa Irun, Kauldi Odriozola aura l’occasion de continuer sa progression sous le maillot nantais, lui qui a été élu meilleur jeune joueur du championnat d’Espagne en 2017 et qui commence à se faire une place en sélection espagnole, avec 19 sélections à son actif. Ce qui est certain, c’est que le jeune basque va quitter le Bidasoa Irun, comme il l’a annoncé dans une vidéo publiée par son club ce jeudi.