Nantes : Rivera prolonge jusqu'en 2024

"Je suis très fier"

Le H tient à son capitaine. Ce lundi, via son compte Twitter officiel, le club de handball du HBC Nantes a officialisé la prolongation du contrat de Valero Rivera, qui avait pris la suite de Rock Feliho, pas plus tard que la saison dernière, pour ce qui est du capitanat., pour se retrouver désormais lié aux siens jusqu'à la fin du mois de juin 2024. C'est en 2010 que l'international espagnol, qui compte déjà plus de 2200 buts avec les Violets, avait rejoint le club nantais. Retourné ensuite au FC Barcelone en 2016, au sein de sa ville natale catalane, Rivera y était resté pendant une durée de deux saisons, avant de revenir du côté de Nantes, en 2018.Dans ce même communiqué officialisant cette prolongation, le champion du monde s'est forcément réjoui de cette nouvelle : « Je suis très fier de poursuivre l’aventure ici. Rester au HBC Nantes était ma priorité, ce club c’est ma maison : je me sens très bien et je profite de chaque instant. Je veux continuer à vivre des moments magiques avec le « H » et notre public.» Réaction similaire de la part de son président, à savoir Gaël Pelletier : « La prolongation de Valero est apparue comme une évidence, et représente une grande satisfaction. À 37 ans, il vient de réaliser l’une de ses plus belles saisons au HBC Nantes. Outre ses performances sportives d’une régularité exemplaire, il incarne les valeurs du « H » et a su prendre les responsabilités qui accompagnent le brassard. C’est également une très bonne nouvelle pour notre public nantais, qui va pouvoir célébrer les buts de son capitaine jusqu'en 2024. »