Nantes : Fin de carrière pour Kiril Lazarov

🎙️ Kiril Lazarov :

"Mon histoire arrive à sa fin. Quand on fait les choses avec amour, on est capable de déplacer des limites.

Je pars la tête haute, ayant notamment joué au @RKZagreb, @telekomveszprem, Ciudad Real, @FCBhandbol et @HBCNantes."#KingKiril👑 pic.twitter.com/585uSszEHr



— HBCNantes (@HBCNantes) June 7, 2022

Lazarov : « Ce n'est pas la fin, juste un au revoir »

C’est une légende qui tire sa révérence. Présent ce mardi en conférence de presse aux côtés du président du HBC Nantes Gaël Pelletier, Kiril Lazarov a confirmé que sa carrière de handballeur professionnel est arrivée à son terme. A 42 ans, le recordman du nombre de buts marqués en Ligue des Champions (1363 réalisations) a mis fin à un faux-suspense. « Mon histoire arrive à sa fin, a confié la fine gâchette macédonienne face à la presse mais également ses coéquipiers. Quand on fait les choses avec amour, on est capable de déplacer des limites. Je pars la tête haute, ayant notamment joué à Zagreb, Veszprém, Ciudad Real, Barcelone et Nantes. » Vainqueur de la Ligue des Champions en 2015 avec les Blaugrana, Kiril Lazarov a fait le bonheur du « H » pendant cinq saisons, qui ont vu le club de Loire-Atlantique poursuivre sa progression, marquée par une finale de la plus belle compétition européenne perdue face à Montpellier.Rejoindre le HBC Nantes restera aux yeux de Kiril Lazarov « une des meilleures décisions » de sa carrière. « Durant ces cinq années, nous avons grandi et gagné contre de grandes équipes, joué deux Final Four de la Ligue des Champions. Le ‘H’ est devenu un club qui fait la différence, respecté dans toute l’Europe. Cela a été un énorme plaisir. Le club va me manquer, la ville aussi, et bien évidement le public. Comptez sur moi, je serai toujours un Nantais. Ce n'est pas la fin, juste un au revoir. » Président du club, Gaël Pelletier a assuré que « c'est une grande fierté d'avoir pu compter Kiril dans les rangs du HBC Nantes », ajoutant que « c'est la fin d'une collaboration très enrichissante, avec quelqu'un que l'on apprécie. » Toutefois, avant de se concentrer sur le rôle de sélectionneur de la Macédoine du Nord qu’il occupe depuis le début de l’année 2021, Kiril Lazarov a lancé un message à ses coéquipiers : « Il nous reste un trophée à soulever ». En effet, le « H » va défier le PSG Handball ce samedi en finale de la Coupe de France.