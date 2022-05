Montpellier : Saison déjà terminée pour Yanis Lenne

Porte de retour, indécision pour Bos

C’est une nouvelle qui arrive au pire moment pour le MHB. Alors que le club héraultais va recevoir ce jeudi Kielce à l’occasion du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions, le double champion d’Europe a confirmé que Yanis Lenne ne foulera plus les parquets continentaux ou de Liqui Moly StarLigue cette saison. Vendredi dernier, à l’occasion de la défaite sur le parquet du PSG dans le cadre de la 25eme journée du championnat, l’ailier international de 25 ans s’est sérieusement blessé à la main gauche. Souffrant d’une fracture, Yanis Lenne a été contraint de passer par la case opération, ce qui va l’écarter des terrains pendant plusieurs semaines. « Yanis a été opéré mardi d'une fracture d'un métatarse, a précisé à l’occasion de la conférence de presse de veille de match Patrice Canayer. Il est arrêté pour deux mois. »Si Yanis Lenne ne pourra porter les couleurs du MHB ce jeudi, ce sera bien le cas de Valentin Porte. Le capitaine héraultais, absent depuis le 21 avril dernier en raison d’une blessure musculaire à un mollet subie en amont du quart de finale de Coupe de France perdu sèchement sur le parquet du PSG, pourra bien reprendre sa place dans le groupe. « Il a repris l'entraînement et n'a pas de douleurs, il va jouer sauf catastrophe », a affirmé Patrice Canayer face à la presse ce mercredi. Toutefois, un doute subsiste à un peu plus de 24 heures de la réception de Kielce. Touché à une épaule et absent depuis plusieurs semaines, l’arrière international Julien Bos est « incertain » aux yeux du manager général du MHB, qui ambitionne de retrouver le Final Four de la Ligue des Champions pour la première fois depuis son sacre en 2018 face à Nantes.