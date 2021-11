LNH : Départ prochain de David Tebib, Bruno Martini futur président ?

Il va y avoir du changement à la tête de la Ligue Nationale de handball (LNH). En août 2020, Olivier Girault a quitté ses fonctions pour se consacrer pleinement à sa candidature en vue de devenir président de la Fédération Française de handball (FFHB). Alors que l’ancien international a finalement dû s’incliner face à Philippe Bana, les affaires courantes de la LNH ont été gérées par David Tebib. Président du club de Nîmes et de l’Union des Clubs Professionnels de handball (UCPH), ce dernier avait alors été nommé président par intérim. Une période qui est visiblement arrivée à son terme. En effet, alors que la LNH a officialisé ce mardi un nouvel accord avec beIN Sports pour la diffusion des meilleures affiches de Liqui Moly StarLigue jusqu’en 2026, David Tebib a confié au quotidien L’Equipe qu’il allait prochainement quitter ses fonctions. « Il est temps de passé la main » a déclaré celui qui conservera ses deux autres casquettes, à la tête de l’USAM et de l’UCPH.

Martini pour un retour au handball ?

Selon les informations du quotidien L’Equipe, le nom du remplaçant de David Tebib serait d’ores-et-déjà connu. En effet, l’ancien gardien de but de l’équipe de France Bruno Martini devrait prochainement faire son retour dans le monde du handball en prenant la tête de la LNH, qui chapeaute les deux divisions professionnelles masculines et organise également la Coupe de la Ligue. Manager général du Paris Handball, devenu entretemps PSG Handball, de 2010 à 2021, le double champion du monde avec les Bleus avait cédé sa place à Thierry Omeyer afin « vivre autre chose, de sortir de ce milieu pour ne pas tomber dans une routine », avait-il confié au micro de beIN Sports en décembre dernier. Quelques semaines plus tard, Bruno Martini a rejoint l’équipe d’esport Team Vitality dans le rôle de manager général. Mais l’appel balle pégueuse semble avoir été trop fort pour celui qui a porté à 202 reprises le maillot de l’équipe de France.