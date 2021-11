Liqui Moly Starligue : Nantes et Aix-en-Provence enchaînent

Nantes enchaîne, Aix-en-Provence confirme, dans la douleur. Le deuxième et le troisième du championnat ont poursuivi sur leur lancée en ajoutant un nouveau succès à leur compteur, ce vendredi soir lors de la 10eme journée de Liqui Moly Starligue, aux dépens de Chartres et de Cesson-Rennes. Toutefois, si le "H", dauphin du PSG, n'a connu aucun problème (les Nantais menaient déjà de trois buts à la pause (17-14) pour aligner une cinquième victoire en s'imposant nettement (33-27) sur le parquet du neuvième du classement, le PAUC, troisième, de son côté, a souffert pour parvenir à prendre le dessus à domicile face au sixième du classement. Vainqueurs d'un but à l'arrivée (25-24), les Provençaux et leur buteur maison Mathieu Ong, auteur vendredi de son 500eme but en championnat, ont ainsi connu les pires difficultés après la pause alors qu'ils avaient regagné les vestiaires, à la fin de la première mi-temps, avec un matelas des plus confortables (+5, 14-9). Pas de quoi refroidir pour autant les ardeurs des Bretons, qui ont tout donné ensuite pour revenir à hauteur, et y sont presque parvenus. Cesson-Rennes échoue toutefois à une longueur de son hôte du soir, qui s'est fait peur mais continue donc de mettre la pression sur le leader parisien. Au même titre que Nantes, toujours deuxième. Les deux équipes possèdent d'ailleurs le même nombre de points (15), contre 18 pour le PSG, qui accueillera Saint-Raphaël dimanche.



LIQUI MOLY STARLIGUE / 10EME JOURNEE

Jeudi 18 novembre 2021

Istres - Dunkerque : 22-30

Nancy - Saran : 27-29



Vendredi 19 novembre 2021

Aix-en-Provence - Cesson-Rennes : 25-24

Chartres - Nantes : 27-33



Samedi 20 novembre 2021

18h30 : Toulouse - Limoges

20h30 : Créteil - Nîmes



Dimanche 21 novembre 2021

17h00 : Chambéry - Montpellier

17h00 : PSG - St-Raphaël